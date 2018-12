Con ponche y palomitas, chilangos disfrutan proyección de Roma en Los Pinos

Desde el mediodía, cientos de personas comenzaron la fila en la puerta tres del Complejo Cultural Los Pinos en el bosque de Chapultepec, para ver la película Roma, del director Alfonso Cuarón.

Familias disfrutan mientra esperaba la proyección

Hasta el lugar han llegado familias enteras que disfrutan del paisaje mientras esperan a que los soldados que resguardan el lugar les permitan el ingreso al Jardín del Helipuerto, donde se proyectará la cinta.

La primera en la fila es la señora Elsa María Figueroa, quien llegó desde las 12:00 horas y espera con ansias ver el filme, porque ha escuchado muy buenas críticas. Además, llegó con los recipientes para el ponche y las palomitas que les darán los los organizadores.

La señora Silvia Hernandez, quien vive en Ixtapaluca, Estado de México, intentó asistir a las proyecciones que se programaron en la Cineteca Nacional, pero no tuvo éxito y por eso decidió verla en Chapultepec, aunque tuviera que salir de su casa desde las 9:00 horas.

Su emoción no sólo se debe a las ganas de ver la múltipremiada cinta, sino porque su hija aparecerá en una escena para la que hizo casting en Oaxaca. “Desde que iniciaron las grabaciones sé de esta película, estoy muy feliz por verla”, aseguró.

Otro que no oculta la emoción es señor Darío Ramírez, quien también llegó desde el mediodía, acompañado por su mamá. “Me da gusto que la proyecten aquí, ya que no está accesible en salas comerciales; además, me parece muy bueno que se abra la cultura de manera masiva en este tipo de eventos”.

"Espero que la película sea buena"

En tanto, Brenda Colin asistió con un grupo de amigos. “Espero que la película sea todo lo que yo espero, que llene mis expectativas", dijo.

Antes de formarse muchas personas recorrieron el complejo que fue la residencia de 13 presidentes.

Las puertas se abrirán a las 17:30 horas, por lo que los asistentes tendrán una hora con 30 minutos para acomodarse en los petates que se ofrecerán para disfrutar de la película sobre el césped.

