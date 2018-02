Concluye la edición 68 de la Berlinale

BERLÍN, Alemania.- Mientras que la crítica internacional coincidió con la buena recepción que el público ofreció a Museo, la película mexicana en competición, las últimas dos películas de la competencia estrenadas ayer dejaron, ya era tiempo, una muy positiva impresión.



La prensa anglosajona es la más entusiasta respecto a Museo . El crítico del prestigioso diario inglés The Guardian la califica como “un entretenido y altamente recomendado thriller para el público” agregando más adelante que se trata de “una extraña y genial película.

Por su lado el crítico de una de las dos mas importantes publicaciones a nivel mundial en el negocio cinematográfico, el igualmente inglés Screen International, saluda a Museo anotando que “Alonso Ruizpalacios da un golpe maestro con esta irónica comedia dramatica’’ calificándolo más adelante, “como un estudio de caracteres magníficamente ejecutado’’.

Museo se situa en el séptimo lugar con 2.4 puntos entre las 19 películas en competición en la encuesta diaria de Screen International a cargo de 6 prestigiados críticos de todo el mundo.

La crítica alemana aunque generalmente positiva se muestra más reservada, los especialistas los diarios Frankfurter Algemeine y Die Zeit le dan dos puntos de los cuatro máximo permitidos.

A mi parecer la reacción de importantes críticos latinoamericanos con los que se pudo platicar aquí el día de hoy-entre ellos dos prestigiosos críticos argentinos-se ajusta más a la impresión que dejo a uno la película: ellos coinciden en alabar la primera parte del film anotando que la segunda que corresponde al viaje de los dos jóvenes, está más floja a raíz de un desarrollo no muy adecuado del guión en lo que toca justamente a la presentación, motivación y acciones de los dos personajes principales y especialmente aquel de Juan (García Bernal) quien lleva casi solo esta segunda parte, mientras que el guión relega el personaje de Wilson ( Leonardo Ortizgris).

La falta de espacio ya que esta última nota tiene a fuerza un carácter recapitulativo no nos permitirá extendernos sobre las dos últimas películas de ficción en competición estrenadas el día de hoy. Nos limitaremos a notar que Jeta de la polaca Malgorzata Szumowska y En los corredores del alemán Thomas Stuber resultaron práticamente en el último minuto de lo más interesante del desigual panorama competitivo de esta Berlinale.

La de Szumowska-premio de mejor realización aquí en 2014 por Cuerpo- es una virulenta crítica a la intolerancia religiosa y social en su país mientras que la de Stuber, la mejor sin duda de las cuatro en competición del país anfitrión –se ambienta en el mundo de los trabajadores de un supermercado demostrando que la “bonanza” económica alemana no es pareja para todos.

Tanto la película como su protagonista Franz Rogowski -quien además es el actor principal de Transit, otra película alemana en competición, bien podrían encontrarse entre los premiados.

Si uno se aventura justamente a algún otro pronóstico respecto a los premios del jurado internacional- presidido esta vez por el director aleman Tom Tykwer -algo que de todos modos la experiencia ha demostrado repetidamente a todos los grandes certámenes de cine que no siempre se vuelve realidad, los filmes entre las cuales debería encontrarse tanto la ganadora del Oso de Oro a la mejor película como los acreedores de los Osos de Plata (actuaciones, guión, mejor director, premio especial de jurado etc) deberían ser la paraguya Las herederas de Marcelo Martinessi y su actriz Ana Brun, La isla de los perros del norteamericano Wes Anderson, Dovlayov del ruso Alxey German Jr, las tres actrices de Hija mía de la italiana Laura Bispuri, Utoya-July 22 del noruego Erik Poppe, No te preocupas, no ira lejos de pie Gus Van Sant y su actor Joaquin Phoenix.

La paraguaya se encuentra además entre las principales candidatas al premio de la mejor ópera prima , galardón que a mi parecer merece la china Un elefante sentado, tranquilo de Hu Bo que estrenada en el Forum es, de acuerdo a la mayoría de los críticos, la verdadera revelación y para mi gusto la mejor película de esta Berlinale.