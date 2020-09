Cortometraje mexicano, reconocido por la Academia de Hollywood

Crescendo, cortometraje producido por el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), fue reconocido como uno de las tres producciones ganadoras en la categoría de Cortometraje de Ficción Internacional en la edición 47 del Premio Estudiantil de la Academia otorgado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, encargada de la organización del Oscar.

Dirigido por Percival Argüero, escrito por Hipatia Argüero Mendoza y producido por Larisa Argüero Mendoza, los tres egresados del CCC, cuentan a través de este corto de 30 minutos la historia de Victoria, una joven violinista que descubre sus límites personales ante lo que es capaz de hacer con tal de ser aceptadas en un cuarteto de cuerdas, el cual comanda un profesor al que admira y quien busca seducirla.

Con las actuaciones de Sofía Sylwin, Jacobo Lieberman, Meraqui Pradis, Isaí Flores Navarrete y Andrea Portal, Crescendo es un material en el que sus creadores abordan la justicia social, en particular el tema de violencia de género y la misoginia.

El corto fue seleccionado junto a I Was Still There When You Left Me, proveniente de Bélgica y dirigido por la realizadora Marie Mc Court, “I Was Still There When You Left Me, así como My Dear Corpses, dirigido por German Golum proveniente de Estonia. Será el 21 de octubre cuando se realice la ceremonia de premiación, donde se entregarán las medallas de Oro, Plata y Bronce.

Este reconocimiento otorgado por la AMPAS (por sus siglas en inglés), abre la oportunidad de que el corto mexicano pueda inscribirse para la próxima edición del Oscar, en la categoría de Mejor Cortometraje Ficción.

Crescendo fue presentado como parte de la Selección Oficial en la decimoséptima edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. Asimismo, el cinefotógrafo, Camilo Moncada, fue nominado por este trabajo a los premios estudiantiles del Camerimage International Film Festival of the Art of Cinematography en Polonia.