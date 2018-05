¿Culpable o no? A&E estrena nueva serie para enjuiciar a los que no lo fueron

Era febrero del 2003 y un documental realizado por Martin Bashir sobre la vida de Michael Jackson en Neverland, rodeado de niños que no eran de su famiia, desató el mayor escándalo sexual de la época, pues tras ser editado y transmitido al mundo entero, el llamado Rey del Pop enfrentó una serie de acusaciones en su contra, diez de las cuales eran espantosas, pero no superaban la peor, fue señalado de pederastía or las autoridades del estado de California.

Muchos recuerdan que el veredicto que tardó más de una semana en ser emitido, desencadenó toda una serie de opinions sobre si la gran estrella de la música era inocente occulpable, este documental de una hora vuelve a reunir a cinco de los doce integrantes del jurado que absolvieron al cantante de pasar largos años tras las rejas.

Este episodio cuenta con relatos de Raymond Hultman, Tammy Bolton, Melissa Herard, Paulina Coccoz y Joseph Gastelo, parte del jurado que encontró inocente a Jackson tras haber sido acusado por abuso a Gavin Arvizo, un chico de 13 años que sobrevivió al cáncer y de quien Jackson se había hecho amigo

¿Culpable o no? es el programa de A&E que tras trece años del juicio vuelve a replantaer si se hizo justicia o no a las víctimas de este caso que llamó la atención del mundo entero.

Durante 45 minutos se vuelven a poner sobre la mesa los testimonios, pruebas y también la falta de pruebas reales de la fiscalía, para que no quedaran dudas de la culpabilidad de Michael Jackson.

Los once integrantes del jurado que fueron selecconados para este caso que se llevó a cabo en febrero de 2005, coincidieron que todo el circo mediático que se montó alrededor de los meses que duró el juicio sí les afectó, y que ahora, trece años después de haber reevaluado las pturbas su fallo quizás hubiese sido muy disntinto al de esa occasion.

Descúbrelo tú mismo y únete a la decisión de determinar si es ¿Culpable o no?, la cita es esta noche en punto de las 21:00 horas por la señal de A&E.