Damián Alcázar busca a Iñárritu para ofrecerle un guión

Luego de dar vida a Rafael Leónidas Trujillo, el dictador de República Dominicana en la serie de Rubirosa, el actor Damián Alcázar comenta que busca un encuentro con Alejandro Iñarritu González a fin de ofrecerle un guion, cuyo contenido lo va a cautivar.

“Con tanto exceso de trabajo no me he preparado con el inglés y sí me urge, porque le tengo un contenido para una película y quiero ser parte de los actores que la recreen”, comentó el Alcázar, considerado uno de los mejores histriones de Iberoamérica.

Sin adelantar si es melodrama o combinación drama y comedia, simplemente añadió Damián: “Yo como actor quiero ir en la historia de cine y lo que más deseo no es enfocarnos en qué género le va, sino más en el contenido”.



Lo más importante en un proyecto de televisión, cine o teatro es el guion. “Tengo una buena historia y tengo ganas de actuarla”, finaliza.