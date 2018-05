¡De Deadpool a millonario! Ryan Reynolds protagonizará la nueva película de Netflix

Ryan Reynolds protagonizará la nueva película de Michael Bay. El protagonista de Deadpool y el director de Transformers se unirán en una superproducción de Netflix que llevará por título "Six Underground" y que, además, contará con los guionistas de la propia Deadpool.



Según informa The Hollywood Reporter, "Six Underground" narrará la historia de seis multimillonarios que simulan sus propias muertes para formar un equipo de élite y derrotar a los 'malos'.

El guión del filme será obra de Paul Wernick y Rhett Reese, y su presupuesto será similar a Bright, la película policiaca que mezcla acción y fantasía protagonizada por Will Smith.

Cine Tras éxito de "Bright", protagonizada por Will Smith, Netflix confirma secuela



Michael Bay pondrá la maquinaria a trabajar a partir del próximo verano para que la cinta se estrene al año que viene como está previsto.

Skydance es la encargada de producir el filme junto a Netflix, la compañía volverá a trabajar junto a la plataforma, tras la serie de ciencia ficción Altered Carbon y Grace y Frankie, la ficción nominada al Emmy.



Mientras tanto, los espectadores podrán seguir disfrutando de Reynolds en los cines con Deadpool 2. La película dirigida por David Leitch ya ha recaudado más de 310 millones de dólares en la taquilla mundial.