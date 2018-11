De la WWE al mundo de Marvel... John Cena, interesado en ser Capitán América

Aquél que pinta como una buena opción para ponerse el traje del personaje Capitán América es el reconocido luchador de la WWE, John Cena, quien con una imagen publicada en sus redes sociales dejó a los fans de Marvel con la incertidumbre de que él interpretará al superhéroe.

El luchador profesional de la World Wrestling Entertainment (WWE) John Cena ha publicado una imagen en Instagram, se trata del escudo del Capitán América, marcado con garras y muchos entraron en polémica porque señalan que se parecen a las de Wolverine, mientras que otros aseguran que son los arañazos de la Pantera Negra.

Aunque se ha dicho que el lugar de Chris Evans podrá ser remplazado por una mujer o un afroamericano, el ex-culturista, actor, rapero y 25 veces campeón de la WWE ¡está listo para una película más!

Y sí, así como lo lees, no será la primera película de Cena, ya que con 45 años ha incursionado en el cine como protagonista en de The Marine (2006), asimismo, protagonizó 12 Desafíos (2009) y co-protagonizó Legendary (2010), ambas de WWE Studios. También actuó en Fred: The Movie(2010) y ha sido confirmado por Sylvester Stallone como parte del elenco de Los Mercenarios 4.

El post de Cena no se ha confirmado aún pero mientras ya se proclamó candidato para meterse en la piel del personaje,además el ilustrador australiano Kode LGX, conocido por sus fan art de Marvel, publicó una imagen de como podría verse el luchador profesional portando el traje del Capitán América.