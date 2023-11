De Perfil | Busi Cortés, pionera del feminismo en el cine

Consecuencia del trato dominante que recibió de sus hermanos mayores en su juventud, Luz Eugenia Cortés Rocha apostó por retratar en sus películas aquellos obstáculos a los que las mujeres se enfrentan día con día.

Hoy, el trabajo de Busi Cortés, como es conocida dentro del medio cinematográfico, es más que reconocido por plasmar el rol que tiene la mujer dentro de una sociedad machista y la política de género que siempre han sido un sello principal en cada una de sus producciones.

“Soy la hermana de en medio, mis hermanos mayores nos tenían dominadas a las mujeres y eso fue, en parte, algo que me marcó para empezar a hacer este cine”, afirmó Cortés en entrevista con El Sol de México.

“Además pasé todas las vacaciones de mi vida en Guanajuato porque mi mamá era de allá, íbamos casi todo el tiempo, yo conviví con la más viejita de mis tías, yo la acompañaba a todo su recorrido social porque me aburría en la casa, ella era soltera y, el conocer a sus amigas viudas y solteras para mí era fascinante, eran mundos increíbles, cómo se vestían, se peinaban, sus casas, eso para mí fue determinante en mi cine también”, agregó.

EL CINE EN 16 MM

Busi Cortés nació un 18 de junio de 1950, cerca de la Refinería de Azcapotzalco, en la Ciudad de México. En ese lugar vivió sus primeros 17 años. Su infancia fue “muy normal”, creció jugando y viendo a su papá trabajar en Pemex.

“Había un ingeniero que les llevaba cine los fines de semana, tenía un proyector de 16 mm. No sé cómo, pero conseguía películas de cine mudo, de terror y nos la pasaba en el comedor de la refinería, fue una gran infancia”, relató.

Aunque ese fue su primer contacto con el séptimo arte, el cine mexicano que se estrenaba en la década de los setentas no representaba un gran atractivo para Busi, lo que la llevó a estudiar Comunicación en la Universidad Iberoamericana; si bien cursó algunas materias de cine, no era su fuerte.

MAESTRA Y MENTORA DE GENERACIONES

El destino le tenía un camino muy distinto al que se imaginaba. Para 1977 tuvo la oportunidad de estudiar cine en el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), por recomendación del productor Alejandro Pelayo y donde adquirió las habilidades que ha explotado desde hace 40 años.

Sus primeros trabajos constan de distintos cortometrajes como Las Buenromero (1979), Un frágil retorno (1981) y El lugar del corazón (1983), pero fue hasta 1984 cuando comenzó con uno de los proyectos más importantes de su vida: la serie De la vida de las mujeres.

“Eran historias de ficción, no eran documentales, tratábamos estas temáticas que están ahora en las muestras internacionales, el aborto, el control de la natalidad, la jubilación, viudez, muchos temas de mujeres en historias que no eran melodramáticas porque toda la gente estaba acostumbrada a las telenovelas, esto no, esto era un programa unitario de media hora donde tratábamos todos estos temas.

“Esa fue una semilla para nosotros muy fuerte y poderosa que nos impulsó a seguir adelante y no quedarnos nada más en la televisión en años los 80”, aseguró la directora.

SU INCURSIÓN EN EL CINE

Primero fue asistente de dirección de Felipe Cazals, cineasta conocido por proyectos como Las Poquianchis (1976) o El año de la peste (1978).

Después llegó su primera película y la más popular hasta el momento, El secreto de Romelia (1988), en la que trabajó como directora con actores como Pedro Armendáriz Jr., Dolores Beristáin, Diana Bracho, Josefina Echánove y Arcelia Ramírez.

“En ese entonces (el productor) Ignacio Durán Loera era agregado cultural en Londres, le escribí una carta diciéndole que me sentía muy contenta porque estaba escribiendo un guion con elementos de varios programas de la serie De la vida de las mujeres, esa serie fue fundamental para yo poder crear mi ópera prima, en esa serie había de todo, así que esta cinta fue el resultado de dos años de trabajo”, dijo.

Este filme le dio a Busi su primer Premio Ariel en 1989, además de también ganar en categorías como Mejor Coactuación Femenina para Dolores Beristáin, Mejor Música de Fondo y Ambientación.

Pero aunque este filme ha sido el más destacado, no es el favorito de la cineasta, ya que es su segunda película Serpientes y escaleras (1992), la que más le enorgullece debido a que logró vencer muchos de sus retos que se propuso, como el de producir.

Su último largometraje llegó en 2005, Hijas de su madre: Las Buenrostro, de la guionista Consuelo Garrido y con las actuaciones de Patricio Castillo, Marina de Tavira, Evangelina Elizondo, Adriana Fonseca, Rogelio Guerra, Plutarco Haza, entre otros.

Busi estudió la Maestría en Estudios Cinematográficos en Cineteca Nacional-Universidad de Guadalajara. Desde su última película se ha dedicado a la dirección de cortometrajes y series documentales.

Paralelo, se desempeñó por casi 30 años como docente en el CCC, hasta que renunció por una baja de sueldo.

“Me bajaron el sueldo, llevaba casi 30 años y dos veces me lo bajaron y decidí mejor olvidarme de eso. Pero todo se compensa, el CCC ha sido un excelente distribuidor de El secreto de Romelia, de las películas de esa época es la que mejor se ha distribuido”, expresó.

Y, en efecto, hace unos meses Cortés fue reconocida en Pamplona, España por dicho trabajo, incluso fue homenajeada recientemente por la Muestra Internacional de Mujeres en el Cine y la Televisión gracias a este proyecto.

DE VUELTA A LA DOCENCIA

Hoy, la cineasta se enfoca en su profesión de maestra en la Cineteca Nacional y de un seminario de escritores guanajuatenses, mientras lleva en paralelo nuevas producciones audiovisuales.

“Estaba convencida que nos iban a dar el apoyo de Fidecine para la siguiente película en la que estuve trabajando el año pasado, yo estaba esperanzada, pero ahorita no tanto, ahorita estoy como si hubiera tenido una especie de aborto porque no nos dieron el apoyo”, lamentó.