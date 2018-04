Detrás de cada accidente hay una oportunidad: Guillermo del Toro

El director mexicano Guillermo del Toro ha valorado que "escoger cómo vas a contar tu historia tiene que ver con la emoción que vas a aportar al espectador". Del Toro ha sido galardonado en la 21 edición del Festival de Málaga. Cine en Español con el Premio Málaga-SUR, que le será entregado este sábado en el Teatro Cervantes. Previamente ha destapado el monolito dedicado a él mismo.



Del Toro, en una masterclass celebrada en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga con la asistencia de casi un millar de personas, ha expresado que para él, el cine es como "la alquimia, no la química. No es una suma de cifras, es una multiplicación de símbolos".



Para Del Toro, "el verdadero cine no es sólo lo que pasa sino el momento en el que alguien gira y se ve luz en los ojos". "Es un momento profundo. Hablar de cine no es sólo hablar del qué, sino del cómo, el dónde, el cuándo. La mayoría de lo que nos dice el cine no podemos expresarlo con palabras", ha expresado el director mexicano.



El realizador mexicano ha explicado que él corta la película "el mismo día" y que, cuando graba, le enseña a los actores la escena "al terminar de rodar", al mismo tiempo que ha dado un consejo para los futuros guionistas: "Cojan sus películas favoritas y desármenlas".



Del Toro ha reconocido que un director debe saber "un poco de muchas áreas" y "mucho, al menos, de una". "Tenemos que tener un montón de información para plasmarlo. Donde sea que estés, hay algo que observar. El director recoge cosas inútiles para contar una historia", ha manifestado.



El director, que ha explicado la narrativa cinematográfica como "decisiones audiovisuales que aunque no las puedas explicar, las puedes articular", ha comparado el cine de Hitchcock con el de Luis Buñuel, si bien este último "reconoce el poder de la masculinidad y la feminidad" aunque temáticamente tienen "muchas coincidencias".



El realizador mexicano ha querido destapar uno de los grandes mitos del cine, que es que los directores son los que más controlan del set, a la vez que ha manifestado que lo "más triste" es "un director domesticado". "Por eso me encanta George Miller, porque es indomesticable", ha puntualizado.



Así, Del Toro ha manifestado que hoy día la sociedad está "obsesionada con el triunfo" y que este "no existe", a lo que ha añadido que "de un fracaso aprendes un montón", pero que del éxito se aprende "muy poquito", por ello "detrás de cada accidente hay una oportunidad".



El director ha reconocido que quería hace "cine negro" antes que "de terror", y que tiene escritos 25 guiones, de los cuales ha hecho diez películas propias. "Hay once guiones escritos, once años de mi vida que están dedicados a cosas que no fructificaron".



Su aprendizaje le llevó a hacer 'Mimic', una película sin la que "no hubiese aprendido a jugar con la cámara". "Cuando empiezas a hablar de cine, has hecho muchos cortos y piensas que ya sabes. El largometraje va a requerir que te sostengas a un nivel creativo por al menos 25 días", ha expresado el ganador del Óscar.



Del Toro ha manifestado, en relación a la muerte de sus villanos, que "uno vive para los últimos tres minutos de su vida". "He visto absoluto terror en alguien que se va, porque ves su vida sin los títulos, la desnudez absoluta de tu vida", ha señalado sobre este tema.



El cine de Guillermo del Toro está marcado por un profundo sentimiento hacia las cosas físicas. "A mí me gusta que las películas se sientan hechas a mano. El envejecimiento de la tela, la teatralidad de la construcción. El maquillaje lo hice para poder hacer los cortometrajes", ha dicho el cineasta.



Una de las claves del éxito de Del Toro en la industria cinematográfica ha sido no tener miedo al ridículo o a lo desconocido. "Entre el ridículo y el triunfo hay un solo movimiento. Normalmente es lo que te va a hacer crecer. En el obstáculo está el camino. En el ridículo está lo sublime", ha expresado Del Toro ante un maravillado público, que incluso pedía continuar más tiempo de charla.