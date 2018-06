Diego Luna, Cuarón y otros artistas promueven 12 compromisos ciudadanos para el siglo 21

La iniciativa El Día Después encabezada por el actor Diego que fomenta a la ciudadanía la reflexión de la construcción de la democracia Luna ha reunido hasta el momento 44 mil firmas de apoyo.

El Día Después, una iniciativa ciudadana en la que confluyen voces como la de Luna, Gael García, González Iñárritu y Guillermo del Toro, por mencionar algunos, y que busca la concordia ante la fragmentación ciudadana generada por el actual clima político y un entorno de violencia que ha llegado a rebasar los límites del respeto “es un llamado a eso, a bajarle dos rayitas”.

La ciudadanía puede incidir en los resultados posteriores a la elección debido a que en su opinión ya existe una mayor consciencia y despertar ciudadano, por lo que es importante participar e involucrarse, “pero siempre recordando que el respeto es indispensable, e inevitablemente -el 2 de julio- vamos a despertar en un lugar en el que habrá uno que gane y otros que no y tendremos que buscar la conciliación y la empatía entre esos polos”.

En entrevista con Notimex, consideró que el próximo mandatario del país tendrá el “reto mayúsculo” de revertir la confrontación y descalificación que se ha gestado en este periodo electoral, alimentado por una normalización de la violencia verbal entre los candidatos “porque le han entrado, sin duda estos personajes encontrarán que tendrán que hacer algo con esa división”.

El día después de la elección, comentó Luna, habrá un primer mandatario que gobernará los próximos seis años, y lo deberá hacer para toda la ciudadanía, quien a su vez deberá compartir su cotidianidad.

“Con esta ciudadanía tan diversa que en la actualidad parece pensar tan distinto, y que va a tener que encontrar puntos de coincidencia para poder unir al país y vivir bien, esta confrontación tiene que terminar para que podamos construir”, señaló Luna.

No sólo se trata de la responsabilidad de las autoridades, sino también de quienes habitan en este país al tener una conciencia crítica de lo que sucede en el entorno, al cuestionar, al mostrar interés por la rendición de cuentas, “a estar presentes los próximos seis años y no solo en las elecciones”, puntualizó.

En cuanto a la situación actual del país en materia de migrantes, discriminación, asuntos indígenas y medio ambiente, por mencionar solo algunos, explicó que no se trata sólo de reclamar a las administraciones pasadas, sino también de hacer entender a la sociedad que en cierta medida es parte del problema al no mirar situaciones de desigualdad y violencia de las que son parte cada día.

“Alguien que se entiende como parte de algo más grande tiene que ser sensible a estos temas, no podemos ser indiferentes, gracias a esa indiferencia es que los gobiernos hayan logrado este nivel de abandono a temas tan cruciales, pero es porque en el fondo nosotros como ciudadanos no hemos presionado para que estos temas sean prioridad para quien nos gobierna”.

La desigualdad, explicó, tal como refiere el contenido multimedia de la iniciativa, precisa que “si los derechos que yo tengo no los tienen todos los ciudadanos de este país entonces no son derechos, son privilegios”, así, señaló que los mexicanos interactúan con estas realidades de manera cotidiana.

“Vivimos en un país en donde pocos tienen muchos privilegios y hay que darnos cuenta de eso, y hay que reaccionar y no ser indiferentes ante todos estos temas, para que podamos exigir a quien nos gobierne que estos temas son importantes y que podamos exigir resultados, pero tienen que ser importantes para nosotros”.

“El Día Después”, es una iniciativa que busca sumar en lugar de restar e invita a la generación del diálogo, de las propuestas que realicen las personas para mejorar la vida del país, es un llamado a que “le entremos todos a este debate y a esta reflexión, pero con respeto, con paz y con una empatía de que hoy pareciera que estamos perdiendo”, explicó.

La plataforma, presentada recientemente contempla además el Manifesto El Día Después con 12 compromisos para el siglo XXI, signado por personalidades de la talla de Alejandro González iñárritu, Alfonso Cuarón, Alondra de la Parra, Gael García, Guillermo del Toro, Julieta Venegas, Natalia Lafourcade y Lidia Cacho, por mencionar algunos, busca viralizar importancia del respeto no sólo durante los próximos comicios , sino el día después de la elección.

El documento, signado por los integrantes de la iniciativa, y a la que se espera se sumen más voces ciudadanas, señala entre otras cosas que la paz y la tolerancia no son un sueño sino una realidad, la importancia de la inclusión, de ejercer una actitud crítica hacia los gobernantes, la intolerancia a la corrupción, el combate a la desigualdad y la escucha de las necesidades de los pueblos indígenas.

Además, puntualiza en la la igualdad de género en diversos ámbitos, el respeto a la identidad de género y la orientación sexual, la solidaridad con los inmigrantes, apoyo a la educación y la cultura, las ciencias y al arte, así como la defensa a la libertad de expresión.