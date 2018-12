Disfruta una Navidad de película con estas increíbles opciones

Imagina la escena: Te levantas tarde el 25 de diciembre, sin muchas ganas de quitarte la pijama para descansar del ajetreo de los días anteriores; ya comiste recalentado y no hay mucho que ver en las redes sociales porque todo el mundo está de descanso. ¿Cuál es tu opción entonces? Ver alguna de las divertidas y conmovedoras películas clásicas de Navidad que, aunque te sepas de memoria, resultan ideales para esta temporada. Estas son algunas de las más célebres:



REALMENTE AMOR (Love Actually, Reino Unido, 2003)

Protagonizada por Hugh Grant, Liam Nesson, Emma Thompson y Keira Knightley, entre otros, presenta una amalgama de historias de amor divertidas y conmovedoras que ocurren alrededor de la Navidad. Aderezada con música de grupos como The Beatles, The Beach Boys y la cantante Joni Mitchell, por citar algunos, deja claro que el amor no respeta edades ni ocupaciones y llega lo mismo a un niño que a un Primer Ministro o una estrella de rock. Un clásico moderno de la época.

QUÉ BELLO ES VIVIR (It’s a Wonderful Life, EEUU, 1946)

Una de las películas navideñas más célebres, que a través de la historia de George Bailey y su familia nos muestra cómo la vida de cada persona toca a las de muchas personas más y por ello tiene un valor incalculable. Además, deja el mensaje de que “nadie es un fracaso si tiene amigos”. Entre los protagonistas de esta cinta en blanco y negro están James Stewart y Donna Reed. Básico de la temporada.

EL EXPRESO POLAR (The Polar Express, EEUU, 2004)

Dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por un Tom Hanks animado que recrea a diversos personajes, cuenta la historia de un pequeño que en una noche de Navidad emprende un emocionante viaje en tren al Polo Norte, para ver por sí mismo que la magia navideña existe y se puede mantener a todas las edades. Tiene, además, canciones hechas para la película que ya son clásicos de la temporada.

DE MENDIGO A MILLONARIO (Trading Places, 1983)

Divertida comedia de los ochentas, protagonizada por Eddie Murphy, que si bien no se basa en la Navidad, ocurre en la época. Dos millonarios cambian la vida de dos personas, una de mucho dinero y la otra sin recursos económicos, tan sólo para divertirse, lo que da pie a una serie de enredos con final muy feliz para los “conejillos de Indias”. Infaltable navideño.

OPERACIÓN REGALO (Arthur Christmas, EEUU-Reino Unido, 2011)

La familia Claus ya tiene automatizada la entrega de los regalos con los más altos estándares en tecnología, y el papá, que es el Santa actual, está a punto de retirarse y dejarle el traje rojo a uno de sus hijos, pero en la noche en que transcurre la película un pequeño error hará que cambie el curso de la historia para al menos un par de sus integrantes, poniendo las cosas en su lugar. Encantadora ópera prima de la directora Sarah Smith.

EL REGALO PROMETIDO (Jingle All The Way, EEUU, 1996)

¿Qué pasa cuando un papá quiere darle a su hijo el regalo de Navidad que está de moda y deja la compra al último minuto? Bueno, pues esa pesadilla es lo que vive Howard, el personaje interpretado por Arnold Schwarzenegger, en esta comedia familiar dirigida por Brian Levant. Si la ves con tiempo y eres padre de familia, seguramente saldrás corriendo a comprar los regalos que te falten en cuanto empiecen los créditos de la cinta.