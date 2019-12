Documental recupera la gloria de Barcelona con Messi y Guardiola

“En la cima del mundo”. Así titulaba El País la noticia en la que definía al Barcelona como un equipo de futbol “valiente y hermoso”, luego de convertirse en el primer equipo español en lograr una triple corona ganando la Liga Española, la Copa del Rey y la Champions League, en la temporada 2008-2009.

Ese era el equipo de Pep Guardiola, un conjunto de futbolistas que a través de tácticas, decisiones atrevidas y un vínculo entre jugadores y entrenador se volvió el mejor equipo de futbol por cuatro años. La historia de gloria del FC Barcelona la ha recuperado el director Duncan McMath a través de Toma la pelota y pásala, documental que puede verse en la plataforma de HBOGO.

“Personalmente viví ese periodo de tiempo, fue un equipo al que veía jugar maravillosamente cada semana durante cuatro años. Estaba muy cerca de él y simplemente me enamoré del equipo de Pep Guardiola, porque nunca había visto algo así”, recuerda en entrevista con El Sol de México, Duncan McMath, presentador y comentarista futbolístico.

El documental Toma la pelota y pásala, ocupa como referencia el libro Barça: The making of the greatest team in the world, del periodista de The Guardian, Graham Hunter, donde se recuperan testimonios de los jugadores que formaron parte durante los cuatro años que el Barcelona fue el equipo estrella de Europa.

“Cuando terminé de leer el libro le dije a que teníamos que hacer un documental sobre esto. Y Graham estuvo de acuerdo. Fue entonces que hicimos más entrevistas con los jugadores y nació el filme. Una de las motivaciones era mi pasión personal hacia el futbol, pero también gracias a Hunter y al libro que reunía estos grandes testimonios”, dice McMath.

Toma la pelota y pásala es una biblia para los fanáticos del Barcelona y seguidores del balompié. No sólo por los testimonios de primera mano de Lionel Messi, Xavi, Andrés Iniesta, Gerard Piqué, Dani Alves y Carles Puyol, sino porque además se revelan secretos del club, como la táctica que Pep Guardiola ocupó en el histórico 2 de mayo de 2009, donde el Barça ganó 6 a 0 al Real Madrid, en el Estadio Santiago Bernabéu.

“Muchas de las historias son nuevas. Recuerdo cuanto tuvimos a Messi diciendo ‘antes de ese famoso marcador en el clásico del Santiago Bernabéu, Pep me llamó un día antes al cuarto de entrenamiento’; recuerdo estar muy emocionado porque nunca antes se había contado esa historia”, afirma el realizador.

“Pep estaba viendo videos y le decía a Messi que iban a jugar diferente a como lo habían hecho en la temporada. Que tendrían un ‘falso corredor’ –conocido también como Falso 9–, porque era la forma de distraer al Real Madrid. Fue una táctica nueva y arriesgada que funcionó y se volvió histórica, pero jamás se había escuchado la historia detrás de ello, así es que fue como estar tras bambalinas sobre lo que sucedió entonces”, recuerda McMath.

En Toma la pelota y pásala también se recuperan aspectos más personales que van más a fondo en la historia de los jugadores, como fueron los conflictos de Pep Guardiola y José Mourinho, la lucha contra el cáncer del futbolista francés Éric Abidal y la historia de Lionel Messi, que a los 13 años, casi fue rechazado por el Barcelona.

Toma la pelota y pásala puede verse hoy en HBO y el domingo siguiente por HBO2, así como en la plataforma de HBOGO en cualquier momento.