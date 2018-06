¿Dónde ver la 60 entrega de los premios Ariel?

La edición 60 de los Premios Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) se realizará este martes 5 de junio en el Palacio de Bellas Artes, en Ciudad de México, con "Sueño en otro idioma", de Ernesto Contreras, y "La región salvaje", de Amat Escalante, como las cintas más nominadas.

La Academia Mexicana indicó que la transmisión estará a cargo del Canal 22, TV UNAM, así como en la Cineteca Nacional y un minuto a minuto en sus redes sociales oficiales:

Durante la gala en el Palacio de Bellas Artes se otorgará el Ariel de Oro a la actriz Queta Lavat, por su trayectoria, y el director de fotografía Toni Kuhn, por su influencia en cineastas posteriores.

Las favoritas

El largometraje de Ernesto Contreras, "Sueño en otro idioma", que gira alrededor de los dos últimos hablantes de una lengua indígena milenaria, acapara 16 nominaciones. La cinta obtuvo el premio del público en el Festival de Sundance.

Ello hacía pensar a Contreras que, si bien el filme no iba a tener una gran publicidad, "funcionaría mucho a través de la recomendación", cuando la gente empezara a hablar de ella.



Y aunque así ha sido, el cineasta plantea una reflexión sobre "cómo funciona" la industria en México y la "desproporción" que se vive en las carteleras en favor de ciertas cintas comerciales.



"Es una práctica lamentable; finalmente se asfixia la capacidad del espectador de elegir, se estrangula la pluralidad fílmica", y no solamente en lo que toca al cine mexicano, sino también al de otras nacionalidades, afirmó el director veracruzano.



Aclaró que no está en contra de los filmes de superhéroes: "Me encantan"- ni de las exhibidoras, sino que lo que reivindica es "simplemente una cuestión de regular, legislar y de que haya una igualdad de condiciones".



Le sigue, con 12 nominaciones, el filme "La región salvaje" de Amat Escalante, una cruda producción que guarda un mensaje contra el machismo y la homofobia, que hizo que el director ganara el León de Plata de la 73 edición de la Mostra de Venecia.

Los nominados

Mejor película

Sueño en otro idioma-Ernesto Contreras



La región salvaje-Amat Escalante



Batallas íntimas-Lucía Gajá



La libertad del diablo-Everardo González



Tiempo compartido-Sebastián Hofmann



Mejor director

Lucía Gajá



Everardo González



Amat Escalante



Natalia Beristáin



Issa López

Mejor largometraje documental

Batallas íntimas-Lucía Gajá



La libertad del diablo-Everardo González



El maíz en los tiempos de guerra-Alberto Cortés



Plaza de la Soledad-Maya Goded



Un exilio: película familiar-Juan Francisco Urrusti

Reparto

"Las hijas de Abril", de Michel Franco, que triunfó en la pasada edición del Festival de Cannes al alzarse con el Premio del Jurado de Una Cierta Mirada, se ha tenido que conformar con tres nominaciones que han recaído sobre su reparto: Hernán Mendoza (mejor actor de cuadro), Joanna Larequi (coactuación femenina) y Ana Valeria Becerril (revelación femenina).

Mejor actriz

Karina Gidi (Los adioses)



Cassandra Ciangherotti (Tiempo compartido)



Arcelia Ramírez (Verónica)



Ángeles Cruz y Angelina Peláez (Tamara y la Catarina)

Mejor actor

Leonardo Alonso (El vigilante)



Daniel Giménez Cacho (Los adioses)



Gabino Rodríguez (Los crímenes del mar del norte)



Humberto Busto (Oso polar)



Eligio Meléndez (Sueño en otro idioma)

Mejor coactuación femenina

Joanna Larequi, Simone Bucio (La región salvaje)



Tessa Ia (Los adioses)



Verónica Toussaint (Oso polar)



Fátima Molina (Sueño en otro idioma)



Mejor coactuación masculina

Hoze Meléndez y Juan Pablo de Santiago (Sueño en otro idioma)



Emilio Echevarría (El elegido)



Pedro de Tavira (Los adioses)



Miguel Rodarte (Tiempo compartido)



Mejor película iberoamericana

Aquarius (Brasil)



La mujer del animal (Colombia)



Últimos días en La Habana (Cuba)



Zama (Argentina)



Una mujer fantástica (Chile)



