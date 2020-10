Te decimos dónde ver las películas y documentales del Festival de Cine de Morelia

Morelia, Michoacán.- Sin alfombras rojas, presencia de talento, galas, ni fiestas, se inaugura este miércoles por la noche el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), que en su primer día de actividades presentará la versión restaurada de Amores Perros a 20 años de su estreno.

Se puede seguir la ceremonia de apertura via streaming a partir de las 19:30 en las redes sociales del FICM: Facebook MoreliaFilmFest , Twitter @MoreliaFilmFest y YouTube FICM

Debido a las restricciones sanitarias por la pandemia del coronavirus, en su edición 18 el encuentro cinematográfico presentará una programación en formato híbrido del 28 de octubre al 1 de noviembre.

Todas las propuestas en competencia se podrán ver de manera presencial en las sedes oficiales del FICM: Cinépolis Centro y Cinépolis Sala de Morelia, con boletos adquiridos con anticipación y siguiendo las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades para evitar contagios.

¿Planeas asistir al #FICM2020? Para cuidarte y cuidarnos, @Cinepolis ha establecido estrictos protocolos de seguridad, limpieza y desinfección en todos sus cines.



Las películas y documentales en competencia también estarán disponibles de manera virtual y gratuita a través de Cinépolis Klic.

Para acceder a ellas el usuario primero debe registrarse a la plataforma y después solicitar los accesos a través de la página oficial del FICM en el apartado de programación. (https://moreliafilmfest.com/programacion/?festival=ficm-2020&dia=2020-10-29)

En la plataforma FilminLatino se podrán ver de manera gratuita una selección de 30 cortometrajes mexicanos. Puedes checar los títulos disponibles en este link: https://www.filminlatino.mx/canal/especial-ficm

Canal 22 transmitirá una selección de cortometrajes todos los días, a partir del jueves 29 a las 22:30 horas.

En competencia están los largometrajes: Amalgama (Carlos Cuarón), ¡Ánimo juventud! (Carlos Armella), Blanco de Verano (Rodrigo Ruiz Patterson), La Diosa del Asfalto (Julián Hernández), Fauna (Nicolás Pereda), Fuego Adentro (Jesús Mario Lozano), Ricochet (Rodrigo Fiallega), Sin Señas Particulares (Fernanda Valadez) y Todo lo Invisible (Mariana Chenillo).

Se incluyen en el programa oficial los documentales: 499 (Rodrigo Reyes), Ciudad (Maya Goded, Julio Hernández Cordón, Nuria Ibáñez, Carlos F. Rossini), Cosas que no Hacemos (Bruno Santamaría Razo), Las Flores de la Noche (Eduardo Esquivel), Kuxlejal (Elke Franke), La Mami (Laura Herrero Garvín), No son Horas de Olvidar (David Castañón), Non Western (Laura Plancarte), Tu’un Savi (Uriel López España), La Vocera (Luciana Kaplan) y Yermo (Everardo González)