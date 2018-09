¿Dónde ver las series más aclamadas de los Emmy?

Walkie Tokies, música ochentera, sexo, asesinatos, espías, castillos, dragones y dermagogons, cada mundo fantástico creado por mentes brillantes tiene una oportunidad de ser galardonado en los premios más codiciados de la televisión americana y aquí te traemos la lista de las series dramáticas que están nominadas a los Emmy.

The Americans

¿Cómo educar a sus hijos y asesinar al mismo tiempo?

The Americans es el drama de un grupo de superespías soviéticos que viven como típica familia estadounidense durante los años de Reagan. El ángulo familiar de la serie supera por mucho las historias típicas de espías.

OMG:El creador de la serie, Joe Weisberg, es un exagente de la CIA. De hecho, cada libreto de The Americans tuvo que ser supervisado por la organización para que Weisberg no filtrara información clasificada.

6 temporadas



Puedes verla en: FOX



Otras nominaciones: Mejor guion, Keri Rusell y Matthew Rhys como mejores actors principales. Mejor actor invitado: F. Murray Abraham (episodio “All In”); como Dar Adal.



The Crown

- Lo único que yo quería era renunciar a todo, desaparecer y hacerme invisible.

- En ese caso tu hazaña es aún más extraordinaria. Porque has conseguido desaparecer y hacerte invisible llevando la corona.

La historia del pueblo del Reino Unido y una protagonista cuya condena radica en no poder tomar decisiones. The Crown es el retrato de la vida de la reina Isabel ll

OMG: los productores de la serie desvelaron que Claire Foy había ganado menos que su compañero, por lo que Netflix tuvo que indemnizarla. La brecha salarias se dio por la fama de Matt Smith en Doctor Who.

2 temporadas



Puedes verla en: Netflix



Netflix Otras nominaciones: Mejor actriz principal; Claire Foy; como Isabel II del Reino Unido. Mejor actriz de reparto;Vanessa Kirby como Margarita. Mejor actor de reparto: Matt Smith como Felipe de Edimburgo. Mejor dirección y mejor guion.



The Handmaid's Tale

Basada en la novela de 1985 El cuento de la criada de Margaret Atwood, la serie nos traslada a un futuro no muy lejano en Estados Unidos, en el que la contaminación ambiental, entre otros factores, ha reducido la tasa de natalidad de manera alarmante.

Las mujeres tienen dos opciones: si eres esteril, se te conoce como "Martha" y sólo puedes ser sirvienta. Y si tienes la mala suerte de ser una de las pocas mujeres que quedan fértiles, pasas a ser una "handmaid" (criada), entrenada y educada para ser sistemáticamente violada en un ritual por tu amo.

OMG: Hermanos Villanos. Joseph Fiennes es hermano de Ralph Fiennes, conocido por todos como Lord Voldemort, el que no debe ser nombrado de la saga Harry Potter.

2 temporadas



Puedes verla en: HULU



HULU Otras nominaciones: Mejor dirección, mejor guion, mejor actriz principal: Elisabeth Moss, Yvonne Strahovski y Alexis Bledel como mejor actriz de reparto.



Game Of Thrones

Sexo promiscuo, bisexualidad, desmembramientos, Juego de Tronos muestra un mundo de fantasía medieval que recuerda al hombre salvaje, juntando elementos eróticos y sanguinarios con una buena producción y guion.

OMG:El lenguaje Dothraki fue creado sólo para la serie, ya que en el libro se describe pero nunca se habla como tal. Se inventaron más de 3000 palabras para esto.

7 temporadas



Puedes verla en: HBO



HBO Otras nominaciones: Tienen 22 nominaciones, entre ellas; mejor dirección y mejor guion.



Stranger Things

Los hermanos Duffer ofrecen el aura y la magia los años 80 y 90, la serie arranca con una desaparición en un pequeño pueblo de Indiana, en la ciudad de Hawkins, nos encontramos en 1983 y toda la comunidad se verá de algún modo revuelta ante este hecho.

OMG: Los experimentos que le hacen a Eleven, conocidos como MK Ultra, fueron experimentos reales que se llevaron a cabo por la CIA en los años cincuenta.

2 temporadas



Puedes verla en: Netflix



Netflix Otras nominaciones: Mejor dirección, mejor guion, mejores actores de reparto David Harbour y Millie Bobby Brown.







This is Us

Dan Fogelman, el guionista de Crazy, Stupid, Love, es quién está detrás de esta historia sobre la vida de dos generaciones de una familia americana formada por unos padres entregados y tres hijos nacidos el mismo día. Conoce esta mezcla de humor, drama, amor, perdón, mentiras y grandes dosis de azúcar.

OMG:El personaje de Justin Hartley le cuenta a su hermana en el capítulo 3 que conoce al famoso actor porque compartieron el personaje de Aquaman en películas diferentes. ¡Y es verdad! Justin en "Aquaman" y Jason en "Batman V Superman" y "Justice League".

2 temporadas



Puedes verla en: NBC



NBC Otras nominaciones: Mejor actor principal: Sterling K. Brown; como Randall Pearson y Gerald McRaney como mejor actor invitado.



Westworld

El hermano de Christopher Nolan; Jonathan, está dando de qué hablar con la historia de Westworld, un parque de atracciones futurista y controlado por alta tecnología, donde hay androides, cuya apariencia física es humana, y gracias a ellos los visitantes pueden dar rienda suelta a sus instintos y vivir cualquier tipo de aventura o fantasía, por muy oscura o peligrosa que sea, sabiendo que los robots no les harán daño ¿o si?.

OMG: Después de Breaking Bad, Aaron Paul se integrará a la tercera temporada de Westworld.

2 temporadas



Puedes verla en: HBO



HBO Otras nominaciones: Mejores actores principales; Evan Rachel Wood y Jeffrey. Mejor actriz de reparto; Thandie Newton.



Las cinco plataformas de televisión con más nominaciones son Netflix con 112, HBO con 108, NBC cuenta con 78 , 50 de Fox y CBS con 34 nominaciones. Los ganadores se darán a conocer esta tarde en el teatro Microsoft de Los Ángeles.