Dylan Farrow relata los abusos sexuales que sufrió de Woody Allen

Después de que un grupo de actrices y directoras de Hollywood mostrasen su apoyo a Dylan Farrow, la hija adoptiva de Woody Allen y Mia Farrow ha concedido una entrevista en la que relata su experiencia como víctima del comportamiento abusivo del cineasta. A raíz de las campañas Time's Up y #MeToo en protesta contra el acoso sexual, la joven ha recordado las acusaciones que emitió en 2014, cuando narró cómo Allen había abusado sexualmente de ella cuando sólo tenía siete años.



La cadena CBS emitirá este jueves la entrevista de Dylan Farrow, quien ha defendido la necesidad de denunciar este tipo de comportamientos inapropiados. "Soy creíble y estoy contando la verdad. Creo que es importante que la gente se dé cuenta de que una víctima y un acusador importan. Y son suficientes para cambiar las cosas", afirma Farrow en la entrevista, grabada en su vivienda de Bridgewater (Estados Unidos).

Only on @CBSThisMorning, Dylan Farrow addresses alleged sexual abuse by her adoptive father, Woody Allen. For 25 years, Farrow has insisted Allen sexually assaulted her when she was a child. In her conversation with @GayleKing, Farrow explains why now is the time to speak out: pic.twitter.com/Sfsz4YK0hu — CBS News (@CBSNews) 17 de enero de 2018





Hace cuatro años la joven escribió una carta al diario The New York Times en la que confesó que Woody Allen había abusado de ella en el ático de la casa donde vivían en 1992, cuando tenía siete años. El cineasta negó repetidamente las acusaciones.



Cuando se destaparon los casos de abusos sexuales de Harvey Weinstein y otros miembros de la industria cinematográfica hace unos meses, Farrow escribió una carta abierta a Los Angeles Times en la que expresaba su descontento con el hecho de que su padre adoptivo no solo no fuera condenado por la vía judicial, sino que todavía gozase del favor de buena parte de Hollywood.



"¿Por qué Harvey Weinstein y otras estrellas acusadas han sido repudiadas en Hollywood mientras que Allen recientemente ha firmado un acuerdo multimillonario con el ejecutivo de Amazon Roy Price antes de que este fuera suspendido por las acusaciones de acoso sexual?", expresó Farrow.



Recientemente un grupo de actrices y directoras de Hollywood entre las que se encuentran Natalie Portman, Reese Witherspoon, America Ferrera y Shonda Rhimes, han mostrado públicamente su apoyo a Dylan Farrow. Por otro lado, actores como Greta Gerwig (A Roma con amor), Mira Sorvino (Poderosa Afrodita) y David Krumholtz (Wonder Wheel) han asegurado que no volverán a ponerse a las órdenes del cineasta en señal de apoyo a su hija.



En esta línea, Timothee Chalamet y Rebecca Hall, que protagonizan A Rainy Day in New York, han afirmado que donarán su sueldo del filme de Allen a la campaña Time's Up, así como a un centro en defensa de los derechos del colectivo LGTB de Nueva York y a la organización en contra de los abusos sexuales RAINN.

/afa