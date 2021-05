¡Edición presencial del Festival de Sundance regresa en 2022!

El Festival de Sundance, la cita más importante del cine independiente y la primera muestra anual del circuito cinéfilo, volverá a organizar una edición presencial en 2022 después del parón provocado por el coronavirus.

La cita regresará al estado de Utah entre el 20 y el 30 de enero, aunque adoptará algunos de los cambios propiciados por la pandemia, ya que mantendrá un programa en línea después de que su edición virtual contara con más de 600 mil espectadores este año.

"Estamos diseñando un festival seguro y accesible donde nuestro público y los artistas puedan reunirse para descubrir nuevos trabajos", afirmó la organización en un comunicado.

Después de que la industria del cine se adaptara a los formatos virtuales, muchos se preguntaron si algunos de los cambios asumidos se instalarían para siempre.

El nuevo plan de Sundance dará prioridad a la edición física, aunque permitirá el acceso a ciertos pases de películas y encuentros con cineastas a través de una plataforma en internet, un modelo que podría marcar el futuro de otros encuentros como el Festival de Toronto o la Berlinae.

Al cerrar su edición virtual de 2021, la organización aseguró que su audiencia se había triplicado y llegó a 120 países.

El cine europeo triunfó en las categorías internacionales.

"Hive", una coproducción de Kosovo, Suiza, Macedonia del Norte y Albania, se hizo con el triplete de galardones: premio del jurado en la sección internacional, el de la audiencia y el de mejor dirección.

Otra coproducción europea, "Flee" (Dinamarca, Suecia, Noruega y Francia), se hizo con el premio al mejor documental.

En otras ediciones Sundance ha descubierto títulos importantes como "Minari" y "Promising Young Woman", ambas nominadas al Óscar a mejor película en la última gala.