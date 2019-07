A las afueras de la parroquia de San Miguel Arcángel, las tradicionales mojigangas fueron las encargadas de abrir el paso de la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, para que autoridades, celebridades y el homenajeado de la noche, el primer actor José Carlos Ruiz, desfilarán antes de tomar sus lugares.

"Estar en esta ciudad de San Miguel de Allende es todo un privilegio, su gente, sus calles, sus casas y ahora el homenaje que le hacen a mi persona. Yo no sé si lo merezca, no he hecho mas que cumplir con mi trabajo, les agradezco con toda mi alma", expresó José Carlos frente a cientos de personas que lo escuchaban momentos antes de dar inicio al evento.

El cine es el oasis en el que yo caí, y no quiero salir: José Carlos Ruiz https://t.co/4rzRqI8C9l pic.twitter.com/cuWVYDdihD — El Sol de México (@elsolde_mexico) July 20, 2019

Con más de 100 películas en su carrera, y tras haber interpretado a todo tipo de personajes, el público fue testigo de un pequeño recorrido por las memorias y la trayectoria actoral de Ruíz.

"Yo no creo en eso del primer actor, un actor no llega a ningún lado" expresó José Carlos tras recibir la medalla que otorga la Filmoteca de la UNAM, y la Cruz de Plata de la ciudad de las manos de la directora del festival, Sara Hoch.

"La cultura de un pueblo es lo más maravilloso, me siento muy honrado, estoy aquí con toda mi alma, el cine ha sido todo para mí, el cine es el oasis en el que yo caí y no quiero salir, ojalá me sigan acompañando porque si ustedes no están ahí, el actor no sirve para nada, vivimos y somos gracias a ustedes y gracias a instituciones como de la que me acaban de dar esta medalla", aseveró el interprete antes de la proyección de su película Almacenados al lado del actor Hoze Melendez con quien comparte créditos en la película del 2017.