El cineasta Jacques Audirad destaca en Cannes con historia de juventud francesa

CANNES. Este miércoles se entregaron los primeros premios del festival: Premio Nespreso a la egipcia Plumas, de Omar El Zohairy y Premio Louis Roeder por la mejor actuación, a la Sandra Melissa Torres por Amparo, de Simón Mesa Soto (Colombia), entre otros.

De los realizadores franceses presentes en competencia el que hasta ahora sobresale es Jacques Audiard con la película Paris, 13th District (Les Olympiades) que se estrenó aquí.

Cine Los asesinatos en serie y el gore llegan a Cannes

Audiard ha competido y con éxito varias veces en este festival (Premio al mejor guion para Un héroe muy discreto en 1996, Gran premio de jurado para Un profeta en 2009 y Palma de Oro para Dheepan en 2015).

Audiard regresa con una producción francesa después de haber pasado al otro lado del Atlántico para dirigir en 2018 igualmente con éxito un neo western, la producción norteamericana The sisters brothers.

El relato gira alrededor de la vida de unos jóvenes que viven en el barrio 13 de la capital francesa, apodado Las Olimpiadas. El realizador regresa de nuevo al contexto temático y físico que conoce bien por haberlo tratado en películas anteriores.

Aquel de jóvenes de clase media baja quienes desde estudiantes hasta empleados recién entrados al mercado de trabajo tratan de encontrar y forjarse un camino en su vida y sus relaciones personales. Audiard demuestra de nuevo su habilidad de trabajar con actores poco conocidos, de los cuales sabe sacar provecho y lanzar el característico caso de Tahar Rahim descubierto en Un profeta, a quien se le asegura una carrera internacional- además miembro de jurado internacional de este año en el festival.

Ternura, desesperación, angustia, esperanza, amor loco, decepciones se mezclan en un conjunto armónico bajo la dirección de Audiard en una película que aparte de ser una seria candidata a un premio aquí el sábado próximo en la hora de palmarés, debe interesar a un público joven cercano a las problemáticas del elenco del filme.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Me temo que no podría decir lo mismo de La historia de mi esposa con la que la estimable y multipremiada realizadora húngara Ildiko Enyedi (Cuerpo y alma, Oso de Oro en el festival de Berlín en 2017) regresa a Cannes donde fue revelada en 1989 con su ópera prima Mi siglo XX laureada con el prestigioso premio de la Cámara de Oro.

Las relaciones íntimas personales se tratan también en este filme, aunque aquí son las de una pareja algo particular en los años 20 del siglo pasado, formada por un capitán de barco y una algo frívola e insegura señorita –interpretada por la estrella francesa Lea Seydoux, quien tampoco apareció hoy en el tapete rojo, al igual que sucedió con otras cuatro películas presentes en Cannes donde interviene, entre ellas The french dispatch de Wes Anderson, por encontrarse en cuarentena por Covid en su casa parisina.

Sería casi con la misma piadosa discreción que trataríamos la tercera película en competencia de ayer, El cohete rojo, la producción independiente norteamericana dirigida por Sean Baker. Aunque aquí el ambiente y el tono es fuerte, a veces violento, exhuberante, un ejemplar pedazo del american way of life en la América profunda, partidaria de Trump, es la historia de un actor en decadencia de películas porno en Hollywood, quien regresa como hijo pródigo a su nativo Texas. No tiene la relevancia y la fuerza de películas anteriores de Baker como lo fueron Tangerine en 2015 y The Florida Project en 2017.

Acercándose ya a la conclusión del certamen con apenas cinco películas más para estrenarse de las 24 en concurso, vale la pena mencionar algunas novedades que hacen particular el certamen de este año. Así y aparte de su carácter en parte hibrído por la pandemia-el mercado del filme constituye un característico ejemplo-.

La creación de una sección dedicada a películas relativas al cambio climático, el calentamiento del planeta y las consiguientes catástrofes naturales.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La multiplicación de las ex clases maestras, ahora llamadas Rendez-vous, ofrecidas este año por estrellas y directores como Jodie Foster, Isabelle Huppert, Matt Damon, Marco Bellochio y Steve Mc Queen.

El espectacular reforzamiento de la sección Cannes Classics donde se presentan películas clásicas pertenecientes ya a la historia del quehacer cinematográfico mundial, además del anuncio de la creación del primer mercado de filmes clásicos a realizarse en octubre próximo en el marco del festival Lumiere que dirige el delegado general de Cannes Thierry Fremaux en Lyon, la ciudad donde justamente nació el mundo cinematográfico a manos de los hermanos Lumiere.