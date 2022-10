El Festival de Cine de Morelia 2022 celebra 20 años: sigue la muestra día a día

20 años, 20 mujeres en el FICM | Natalia Almada, una generadora de diálogo mediante el cine

Belén Eligio | El Sol de México

La directora Natalia Almada ha utilizado al cine para establecer un punto de contacto con su público, y brindarle un momento de reflexión. “Me gusta hacer un cine que sea un diálogo con el espectador. Que tenga espacios para que quien lo vea pueda contemplar e insertar sus memorias, es realmente estar presente en la película y ser parte de ella, y no sólo mirarla. Eso requiere un cine más lento, que no te lleve a un ritmo tan rápido donde tú, en cierta forma, no existes”, agregó.

La cineasta debutó oficialmente en 2001, al dirigir el cortometraje All Water Has A Perfect Memory, el cual le valió el reconocimiento como Mejor Cortometraje Documental en el Festival de Cine de Tribeca de aquel entonces, y posteriormente, realizó otros títulos como Al otro lado, El general y El velador.

