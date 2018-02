El #MeToo con asiento especial también en la Berlinale

Berlín, Alemania.- La Berlinale, primer festival de cine en Europa organizado desde las acusaciones de abusos sexuales contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein, se inaugurará el jueves con 19 filmes en competición y una primera controversia ligada a la campaña #MeToo.

El cineasta estadounidense Wes Anderson abrirá el certamen con la cinta de animación "Isle of Dogs", interpretada por Bryan Cranston, Bill Murray, Jeff Goldblum y Greta Gerwig.

Éstos son los puntos fuertes del festival, hasta el 25 de febrero.

#MeToo

Los organizadores prometieron promover la diversidad, tras la tormenta mundial desatada a raíz del escándalo Weinstein.

El director del festival, Dieter Kosslick, indicó haber descartado durante la selección varias películas -"menos de cinco"-, puesto que sus directores, actores o personas ligadas con la producción eran objeto de acusaciones creíbles de abusos sexuales.

Cuatro de las 19 películas en liza por el Oso de Oro están dirigidas por mujeres. "No es mucho pero algo es algo", admitió el director del festival.

Kosslick explicó además que prevé un "foro" para debatir sobre los "cambios concretos" y necesarios para que las mujeres sean tratadas de la misma forma que los hombres en la industria del cine.

Pero en vísperas del festival, una actriz surcoreana criticó a la Berlinale por haber invitado al cineasta Kim Ki-Duk. Acusó a este último de haberla abofeteado y obligado a rodar escenas de sexo improvisadas mientras trabajaba para su filme "Moebius".

La Berlinale indicó estar "a la espera de informaciones detalladas".

Foto: AFP

Mujeres protagonistas

Las mujeres cobrarán igualmente protagonismo en la pantalla.

Claire Foy, heroína en la serie "The Crown", en la que encarna a la reina Isabel II, protagoniza "Unsane", rodada con un Iphone por Steven Soderbergh ("Erin Brockovich", "Traffic"). En este cuento digno de Hitchcock, una mujer lucha por recuperar su libertad tras haber sido internada contra su voluntad en un asilo psiquiátrico.

La francesa Isabelle Huppert (Globo de Oro en 2017 por su papel en "Elle") encarna a una mujer fatal, que irrumpe en la vida de un escritor prometedor en "Eva".

"Damsel", presentado como un western feminista dirigido por los hermanos David y Nathan Zellner, presenta al actor Robert Pattinson como un vaquero torpe que confía en salvar a su amada (Mia Wasikowska).

"Becoming Astrid" explora los primeros años difíciles de la vida de Astrid Lindgren, autora del cuento infantil "Pipi calzaslargas".

Estrellas detrás de la cámara

Dos conocidos actores se colocaron detrás de la cámara.

El británico Rupert Everett, pionero del cine gay, escribió y dirigió "The happy prince", un filme biográfico sobre los últimos días del escritor irlandés Oscar Wilde.

Otro actor británico, Idris Elba, a quien muchos ven como el futuro primer James Bond negro, estará presente en Berlín con "Yardie", una inmersión en el universo de los vendedores de droga jamaicanos en Londres.

Temas de actualidad

El brasileño Jose Padilha presentará "7 días en Entebbe", con los actores Rosamund Pike y Daniel Bruehl. El filme relata la operación israelí de liberación de rehenes después de que un avión de Air France fuera secuestrado por la Organización para la Liberación de Palestina en 1976.

"O processo", de la brasileña Maria Augusta Ramos, es un documental de más de dos horas que sigue el proceso que desembocó en la destitución de la expresidenta Dilma Rousseff en 2016, desde el punto de vista de la defensa.

El filme noruego "U-22 de julio" recrea desde el punto de vista de sus 77 víctimas la masacre perpetrada en 2011 por el neonazi Anders Behring Breivik.

Foto: AFP

Latinoamérica, en competición

El cineasta mexicano Alonso Ruizpalacios ("Güeros") concurrirá por el Oso de Oro con "Museo", protagonizada por Gael García Bernal y Leonardo Ortizgris. Basada en una historia real, la película recrea el espectacular robo en el Museo Nacional de Antropología de Ciudad de México perpetrado por dos estudiantes durante la Navidad de 1985.

Igualmente en competición, "Las herederas", primer largometraje del paraguayo Marcelo Martinessi, narra la historia de una pareja de mujeres que afronta dificultades económicas.

