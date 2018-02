El #MeToo se hace escuchar en la primera alfombra roja de la Berlinale

Berlín.- La apertura de la Berlinale se convirtió hoy en plataforma de denuncia del escándalo de abusos sexuales que sacuden el mundo del cine, un tema dominante en el festival berlinés cuya película inaugural fue "Isle of Dogs", un filme de animación dirigida por Wes Anderson.

La presencia del equipo de Anderson, con actores como Bill Murray, Tilda Swinton y Jeff Goldblum, dio brillo a la primera alfombra roja de la 68 edición del festival, representantes de un filme en que los protagonistas son perros parlantes, a los que los citados intérpretes "prestan" su voz.



Más allá de estas presencias y de una amplia representación de rostros famosos alemanes e invitados extranjeros -como la británica Hellen Mirren y la española Marisa Paredes-, la inauguración estuvo dominada por el debate en torno del llamado #MeToo, como viene siendo en todo gran evento del mundo del cine.



"Es amargo ver hasta qué punto la mujer se ha visto forzada hasta hoy a interpretar ciertos papeles que nunca hubiera deseado hacer", dijo la ministra de Cultura, Monika Grütters, en alusión a los abusos revelados a raíz de las denuncias contra el productor y mandamás estadounidense Harvey Weinstein.



El tema estuvo muy presente en la gala, a la que por parte del estamento político asistieron el presidente del país, Frank Walter Steinmeier, así como el ministro de Justicia, Heiko Maas.

La vista general muestra a los invitados y las estrellas que llegan a la alfombra roja para la ceremonia de apertura del 68º festival de cine de la Berlinale / Foto: AFP El actor estadounidense Bryan Cranston posa en la alfombra roja / Foto: AFP La actriz británica Tilda Swinton llega al Berlinale Palace / Foto: AFP El actor alemán Daniel Bruehl y su compañera Felicitas Rombold / Foto: AFP El actor alemán Herbert Knaup y su esposa Christiane / Foto: AFP La actriz alemana Jasmin Tabatabai y su compañero Andreas Pietschmann / Foto: AFP La actriz y directora estadounidense Greta Gerwig posa en la alfombra roja con el actor estadounidense Liev Schreiber / Foto: AFP La drag Queen alemana, Olivia Jones, porta una calcomanía #freedeniz en apoyo del periodista alemán turco Deniz Yucel / Foto: AFP Miembros del jurado: el músico y compositor Ryuichi Sakamoto y la crítica estadounidense Stephanie Zacharek / Foto: AFP La actriz belga y miembro del jurado de la Berlinale Cecile de France / Foto: AFP La modelo alemana Toni Garrn posa en la alfombra roja / Foto: AFP El ministro de Justicia aleman Heiko Maas y la actriz alemana Natalia Woerner / Foto: AFP El productor de cine alemán Artur "Atze" Brauner y su hija la productora y periodista alemana Alice Brauner / Foto: AFP La actriz alemana Heike Makatsch, la actriz estadounidense Elle Fanning, la actriz británica Helen Mirren, la actriz alemana Iris Berben y el actor alemán Wotan Wilke Moehring / Foto: AFP La actriz británica Helen Mirren posa en la alfombra roja / Foto: AFP

No se impuso la consigna de acudir en traje negro, como ocurrió en la última gala de los Globos de Oro en EU, ni tampoco se tiñó de negro la alfombra roja, como había pedido una iniciativa en internet, que pretendía mandar una señal contra los abusos sexuales.



La proyección de "Isle of dogs" y la presencia del abultado equipo de Anderson dieron el tono festivo al conjunto, con una película que pretende ser una parábola de los poderes humanos corruptos, contrapuestos a la lealtad perruna.



El filme es el primero entre los 19 aspirantes al oso que desfilarán por el festival y sitúa al espectador ante un colectivo de perros deportados en una isla-basurero por un alcalde corrupto, hasta que Atari, un joven piloto, sale al rescate de su mascota y, con ello, de los valores humanos.



Es la segunda incursión en la técnica de animación "stop motion" de Anderson, tras su "Fantastic Mr. Fox", y supone el regreso a Berlín de ese director, quien en 2001 competió con "The Royal Tenenbaums", en 2004 lo hizo con "The Life Aquatic with Steve Zissou" y en 2014 ganó el premio especial del jurado con "Grand Budapest Hotel".



La lista de filmes a concurso que se verán en los próximos días combina a directores consagrados, como los franceses Cédric Kahn y Benoit Jacquot, con nuevos talentos como el paraguayo Marcelo Martinessi y el mexicano Alonso Ruizpalacios, únicos cineastas de América Latina en la competición de la sección oficial.



El cine estadounidense estará representado a concurso por "Damsel", de David Zellner e interpretada por Robert Pattinson, junto con "Don't Worry, He Won't Get Far on Foot", de Gus Van Sant, con Joaquin Phoenix en su papel principal.



El jurado, presidido por el director alemán Tom Tykwer, entregará sus osos el sábado 24, mientras que el domingo siguiente se cerrará oficialmente la Berlinale con el llamado Día del Espectador.



