El misterioso caso Colosio llega a Netflix, aquí el primer adelanto

A 25 años de uno de los atentados políticos más polémicos de la historia llega a Netflix y es que a través de esta plataforma podrás ser testigo de lo que ya nos han contado del caso Colosio…

El día de hoy Netflix publicó el primer adelanto de la serie Historia de un crimen: Colosio, la cual se estrenará el 22 de marzo del año en curso.

via GIPHY

Esta serie prometedora para la pantalla chica es dirigida por Hiromi Kanata y Natalia Beristaín; y producida por Andrés Calderón, Juan Uruchurtu y Rodrigo Santos.

Cabe mencionar que al ser un programa de entretenimiento, no se abordarán hechos que no se hayan revelado anteriormente, es más como una reconstrucción gráfica de lo ocurrido, un seguimiento a las investigaciones que derivaron luego de que el ex candidato por la presidencia de México fuera asesinado.

Luis Donaldo Colosio, durante su gira en Lomas Taurinas

Los actores que revivirán la historia son: Jorge A. Jiménez, Ilse Salas, Alberto Guerra, Jorge Antonio Guerrero, Gustavo Sánchez Parra, Martín Altomaro, Lisa Owen, Ari Brickman y otros grandes talentos más.

Aquí te dejamos el primer adelanto de esta nueva serie ⬇

En la búsqueda de la justicia existen muchos obstáculos. Historia de un Crimen: Colosio. 22 de marzo. Solo en Netflix. pic.twitter.com/eFhmOJQuc6 — Historia de un Crimen (@HDUCNetflix) February 7, 2019

Lo que conocemos de Colosio…

Colosio era candidato a la presidencia por el PRI y debido al gran número de personas que lo apoyaban era considerado seguro sucesor del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.

Sin embargo, el sueño de Luis Donaldo Colosio por encabezar y guiar a México se quedó en el intento ya que fue asesinado después de ofrecer un discurso presuntamente por Mario Aburto, quien actualmente cumple una condena en prisión, las investigaciones se prolongaron durante años en busca de un posible autor intelectual o de un complot.

Su asesinato es considerado como el más grande en la historia del país desde 1928, año en el que mataron a Álvaro Obregón, quien cumplió su periodo presidencial de 1920 a 1924.

Te presentamos el Video no editado del crimen de Colosio, exclusivo de El Sol de México

Cabe recordar que en los últimos días, El Sol de México reveló unos videos sobre la autopsia que le realizaron a Colosio en donde se revela que la causa de la muerte fue una herida por proyectil de arma de fuego perforante de cráneo.

Además, explican que la lesión en el abdomen no fue de mayor importancia puesto que no dañó ningún órgano vital.

Conoce más detalles y el video de la autopsia de Colosio ➡ [Exclusiva] El video de la autopsia de Colosio, un secreto de Estado





¡Te puede interesar!