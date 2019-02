Me apoyó muchísimo: Cruz Antonio, animador de Spider-Man, dedica Oscar a su mamá

"La cuna no es destino", dijo sin dudarlo Cruz Antonio Contreras Mastache, quien también admite que no estaba familiarizado con los cómics de Spider-Man, el símbolo de la cultura pop norteamericana, y no estaba al corriente de su historia. Él es uno de los 24 mexicanos y uno de los dos guerrerenses que integraron el Staff creativo de la galardonada Spiderman: Into the Spiderverse, ganadora del Oscar de la Academia Cinematográfica de Hollywood en la categoría de "Mejor Película Animada".

En entrevista exclusiva con EL SOL DE ACAPULCO, el igualteco rememora su ingreso a Sony Pictures Imageworks donde participa como animador de efectos especiales, un trabajo que no es otra cosa que hacer y crear pequeños detalles que parecen pasar desapercibidos pero que son fundamentales para una historia visual.

De 28 años de edad, señaló que hace siete años dejó las comodidades de estar en su tierra, con gente conocida, para irse a trabajar a Vancouver, Canadá, donde se encuentra una de las tres sedes de la empresa de cine. via GIPHY

Hoy, sabiéndose parte del equipo ganador de la estatuilla dorada, también reconoce el esfuerzo que realizó aquella mujer que tuvo que tener tres empleos para poder sostener la carrera que cursó en el Tec de Monterrey, campus Cuernavaca.

Recordó que su madre tenía que trabajar en tres escuelas para poder pagar la colegiatura de la universidad; dijo también que eso lo motivaba a dar lo mejor de si mismo y obtener excelentes resultados... ella, cuando se enteró de sus planes académicos, intentó convencerlo de estudiar otra carrera, algo relacionado a las finanzas o economía, algo que le fuera redituable. Y a esa mujer que le dio la vida, a nadie más, le dedica ese anhelado triunfo. via GIPHY

"Yo tuve mucha suerte, mi mamá me apoyó muchísimo... para poderme mandar al Tec, ella trabajaba en tres lados, es maestra; entonces en la mañana trabajaba en un Bachilleres, también entre la mañana y la tarde trabajaba daba clases en una primaria y de dos a ocho de la noche, se iba a trabajar a otra prepa, o sea, todo el día trabajaba mi mamá para poder pagar el Tec... A mi mamá que siempre ha estado conmigo para apoyarme".

“Desde que comencé a estudiar la carrera, mi deseo era participar o realizar una película animada, era mi meta más alta en ese momento. Entonces, en Vancouver (Canadá) hacen ferias de efectos visuales y van todos los estudios (de animación) y ahí puedes presentar tus trabajos; ellos lo ven, si les gusta, te dan una entrevista o te citan en el estudio para la entrevista. Con el tiempo, me contactaron de Sony. Estaban interesados en mi trabajo”. And the #Oscars winner is... pic.twitter.com/HQyRoqy6d5 — The Academy (@TheAcademy) 25 de febrero de 2019

Cuando estuvo frente a sus empleadores, en la entrevista de trabajo, el guerrerense señaló que le ofrecieron participar en tres proyectos animados… los tres eran de películas estrenadas en fechas recientes, pero relató una particularidad:

“Cuando me senté frente a los productores y el director de la oficina, me ofrecieron participar en tres proyectos, uno era en "Hotel Transylvania 3", "Pie Pequeño" y un proyecto misterioso con un nombre clave, no me podían decir mucho ya después cuando yo me quedo a trabajar, me avisan que yo voy a empezar a trabajar en este proyecto misterioso... en mi primer semana me presentan a Miles Morales, a Peter Parker y la historia completa de Spider-Man." via GIPHY

En ese entonces, no era fiel seguidor de los cómics, pero había escuchado del "Spiderverso", por lo que su primera impresión fue de sorpresa al ver que la historia se centraba en Miles Morales, un joven puertorriqueño, un latino que adquiere los poderes del superhéroe ícono de la casa editora Marvel Comics y símbolo de la cultura Pop norteamericana. The universes aligned last night and we’re still beaming with excitement. Congrats to the entire cast and crew behind #SpiderVerse! 🏆 Own the Academy Award-winning Best Animated Feature on Digital tomorrow & Blu-ray 3/19. https://t.co/OFiDqq4Il5 pic.twitter.com/jmfgVnfyVG — Spider-Man: Into The Spider-Verse (@SpiderVerse) 26 de febrero de 2019

"Ya lo había escuchado, pero no me había metido de lleno a la historia, metido a leer los cómics, fue hasta que estaba aquí cuando nos explicaron un poco más sobre la trama. De hecho mucha gente cree que son personajes nuevos, pero todos los personajes ya tienen bastante tiempo en los cómics. Además, creo que eso es lo más padre de la película, el tema de la unión.”

Antes de llegar a Sony, Cruz Antonio había trabajado en la empresa MPC en donde participó en el proyecto de animación relacionado con La Liga de la Justicia y otro llamado La Torre Obscura. via GIPHY

“Me gusta lo que hago y sé que es parte importante en la película, todo el trabajo que hacemos en el estudio es importante, todos pusimos nuestro granito de arena para que la película llegara al lugar donde está.”

El igualteco dijo sentirse satisfecho, al saber que la Academia Cinematográfica de Hollywood reconoce su trabajo y participación, así como el de todos los mexicanos que participaron en la película. Mirándola desde su casa, reconoció que fue difícil y más sorprendente el haber ganado sobre dos películas de Disney/Pixar.

Cruz, mencionó que lo que más extraña de su tierra natal es la gastronomía y el calor, pues en temporada invernal, las temperaturas en Canadá pueden decender hasta grados bajo cero y tener una máxima de 10 grados centígrados.

"Yo estoy convencido que puedo sobrevivir si llevara una dieta a base de sopes o picadas, es lo que más extraño de Guerrero y el calor, pero sólo por un momento, porque después me quiero regresar al frío. Congratulations on winning the #Oscar for Best Animated Feature @SpiderVerse! pic.twitter.com/QBgzCiEKxp — VisualEffectsSociety (@VFXSociety) February 25, 2019

"El que persevera, alcanza". Y eso lo tiene muy claro Cruz, pues relató que no fue fácil el camino que tuvo que recorrer para llegar a una de las casas de animación más prestigiosas del mundo. Tres cosas, según narró, fueron las que le permitieron llegar hasta donde está:

"Yo creo que se necesita mucha perseverancia, mucha constancia, trabajo duro... y por qué no, también muchos golpes de suerte." OMG!

Pera el guerrerense está convencido que colaborar con otros 24 mexicanos de Sony Pictures Imageworks fue una experiencia gratificante y que lo hizo sentirse orgulloso del talento que hay en México y que parece escondido.

"En México hay mucho talento. No he conocido un solo mexicano acá que no sea talentoso. Si yo tengo una mano derecha, es un mexicano... y si no sé hacer algo, voy con uno o con otro compatriota, y si nosotros no lo sabemos hacer, entonces ya es de preocuparse".

Finalmente, el oriundo de Iguala de la Independencia, dijo que sin duda regresaría a México en cuanto encuentre un trabajo que le atraiga.

El 24 de febrero de 1821 fue una fecha significativa para Iguala porque entró en la historia con la confección de la primera bandera de México. Spider-Man: Into the #SpiderVerse is breaking through to Digital tomorrow! 💥 https://t.co/OFiDqq4Il5 pic.twitter.com/JEC9vBy7oU — Spider-Man: Into The Spider-Verse (@SpiderVerse) 25 de febrero de 2019

198 años después, Cruz Antonio vuelve a colocar a Iguala en la ruta histórica al ganar esa estatuilla dorada de Hollywood y México también cumple un sueño jamás tenido: estar en la ceremonia cinematográfica más importante del mundo del espectáculo y ganar tres Óscares.