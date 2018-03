El talento mexicano ha brillado en los Oscar

El 16 de mayo de 1929 en el hotel Roosevelt de Los Angeles, California, se realizó la primera entrega de los premios Oscar en una reunión pequeña, con un grupo casi exclusivo de productores, directores, actrices y actores que eran parte de la creciente industria de Hollywood, la fiesta se convirtió en una tradición que cada año reúne a los más famosos de la farándula, pero fue hasta mediados de los años cincuenta cuando los primeros mexicanos fueron parte de esta sociedad gracias a su talento y carisma y en esta 90° edición este es un recuento de los compatriotas que han sido nominados y algunos, ganado la dorada estatuilla.

Antonio Rodolfo Quinn nació en Chihuahua en 1915 pero emigró a Estados Unidos desde pequeño y se convirtió en uno de los actores de mayor renombre en Hollywood con el nombre artístico de Anthony Quinn y en 1953 fue nominado a Mejor Actor de Reparto por la película Viva Zapata! por lo que ganó su primer premio, pero su talento lo llevó a repetir en 1957 por la película Lust for live, su racha continuó y nuevamente fue nominado a Mejor Actor con Wild is the wind en 1958 y otra más en 1965, gracias a la película Zorba el griego; en estas dos últimas no tuvo la suerte de ganar.

La belleza mexicana también conquistó a los Estados Unidos y Katy Jurado probó suerte en Hollywood y tras filmar Broken lace en 1955 fue nominada a Mejor Actriz de Soporte sin lograr regresar a casa con el premio de la academia.

Tras la aparición de Katy Jurado, una producción mexicana logró ser parte de la terna en nominaciones como Mejor Película Extranjera y Animas Trujano de Ismael Rodríguez compitió en 1962, posteriormente, un año después Luis Alcoriza y su película Tlayucan también recibieron una nominación.

En 1965 otro mexicano también entró en las nominaciones, esta vez, detrás de las cámaras, Gabriel Figueroa fue considerado en el rubro de Mejor Fotografía por La noche de la iguana con John Houston, las oportunidades de ganar en ese tiempo eran muy limitadas, pues la industria siempre consideraba principalmente a su talento local.

Pero México y sus producciones sólo tenían oportunidad de colarse en la premiación más vista en todo el mundo de la industria del cine y en 1976 la película Actas de Marusia, filmada por el chileno Miguel Littín estuvo dentro de la competencia sin suerte.

La suerte cambió para México hasta el año de 1995 cuando un joven Alfonso Cuarón se colaba a dos nominaciones con la película La princesita como Mejor Dirección de Arte y Mejor Fotografía, por supuesto, de Emmauel Lubezki.

En el 2001 Alejandro González Iñárritu apareció ante los ojos de los jueces con su película Amores Perros y se postuló para Mejor Película Extranjera, no ganó el premio, pero ahí Hollywood, ya no pudo apartar la mirada de los trabajos de este cineasta chilango y un grupo de talentosos mexicanos que ya hicieron historia en Hollywood.

Un año después, 2002, Salma Hayek dejaba su huella con Frida, película que ella misma produjo y que logró siete nominaciones, incluida Mejor Actriz, pero sólo logró dos en el rubro de maquillaje y banda sonora.

Más mexicanos siguieron empujando y Carlos Carrera tuvo su oportunidad en el 2003 con El crimen del padre Amaro más tarde otra figura ahora prominente hacía acto de presencia con una maravilla cinematográfica, se trata de Guillermo del Toro, quien en el 2007 conquistó a la industria con su película El laberinto del Fauno.

Por primera vez, ese mismo año dos directores mexicanos competían por el Oscar con dos películas taquilleras, Del Toro tenía siete nominaciones y El Negro Alejandro González Iñárritu con Babel también pelearía por siete estatuillas, al final sólo ganó una a Mejor Banda Sonora mientras que Del Toro ganó tres como Mejor Fotografía, Mejor Dirección Artística y Mejor Maquillaje.

En el 2011 González Iñárritu impactó a México y Hollywood con su película Biutiful, donde no ganó como Mejor Película Extranjera.

En 2012, Demián Bichir fue nominado por la cinta estadounidense A better life, pero regresó a casa con las manos vacías.

Un año después, 2013, la historia para México y su relación con Hollywood cambiaría para siempre, pues Alfonso Cuarón y Emmanuel Lubezki lograron la hazaña con Gravity, una película estelarizada por Sandra Bullock y que ganó siete Oscar, incluidos Mejor Director, Mejor Fotografía, Mejores Efectos Visuales, Mejor Sonido, Mejor Mezcla de Sonido y Mejor Montaje.

Gravity le dio al fotógrafo Emmanuel Lubezki su primer Oscar luego de cinco nominaciones por La princesita, en 1995 y Niños del hombre en 2007, La leyenda del jinete sin cabeza (2000), El nuevo mundo (2006) y El árbol de la vida (2012). Y, por último, El laberinto del fauno, de Guillermo Del Toro, en 2007.

Cuarón ya había hecho acto de presencia el 2007 con Niños del Hombre con Mejor Guión Adaptado

En el 2014 Alejandro González Iñárritu regresó con Birdman que lo coronó como Mejor Director, además de ganar como Mejor Película, Mejor Fotografía y Mejor Guión Original.

Ese mismo año Lupita Nyong´o, una actriz de ascendencia keniana, quien vivió en México, también alzó el Oscar como Mejor Actriz por 12 años de esclavitud.

Alejandro González Iñárritu siguió sorprendiendo y en 2016 con la actuación de Leonardo Di Caprio en The Revenant ganó otro Oscar a Mejor Dirección y ese mismo año Emmanuel Lubezki repitió a Mejor Fotografía su segundo Oscar

En 2017 El Negro recibió un Oscar Especial por su película “Sangre y Arena”.

Lista de ganadores Oscar

1. Alejandro González Iñárritu, ganador de cinco premios Oscar; a Mejor Película, a Mejor Dirección y Mejor Guión Origina por Birdman 2015); Mejor Dirección por The Revenant en 2016; y un Oscar especial por Carne y arena (virtualmente presente, físicamente invisible) en 2017.

2. Alfonso Cuarón, ganador de dos premios Oscar, a Mejor Director y a Mejor Edición por Gravity, película inaugural del 11º FICM, en 2014.

3. Anthony Quinn, ganador de dos premios Oscar a Mejor Actor de Reparto, por Viva Zapata! en 1952 y por Lust for life en 1956.

4. Lupita Nyong’o ganadora del Oscar a Mejor Actriz de Reparto por 12 years a slave en 2013.

5. Emile Kuri, ganador de dos premios Oscar a Mejor Diseño de Producción, por The heiress en 1949 y por Twenty thousand leagues under the sea en 1954.

6. Eugenio Caballero, ganador del Oscar a Mejor Diseño de Producción por El laberinto del fauno en 2006.

7. Guillermo Navarro, ganador del Oscar a Mejor Fotografía por El laberinto del fauno en 2006.

8. Emmanuel Lubezki, ganador de tres premios Oscar a Mejor Fotografía, por Gravity en 2014, por Birdman en 2015 y por The Revenant en 2016,

9. Manuel Arango, ganador del Oscar a Mejor Cortometraje Documental y a Mejor Cortometraje por Centinelas del silencio en 1971 – Esta fue la única ocasión en la que un mismo cortometraje ganó en ambas categorías.

10. Beatrice De Alba, ganadora del Oscar a Mejor Maquillaje por Frida en 2002.

Lista de nominados sin ganar

Mejor Película

1.- Alejandro González Iñárritu (Babel) 2006

2.- Alejandro González Iñárritu (El Renacido) 2016

Mejor Director

1.- Alejandro González Iñárritu (Babel) 2006

Mejor Actor

1.- Anthony Quinn (Viento salvaje) 1957

2.- Anthony Quinn (Zorba el griego) 1964

3.- Demián Bichir (A better life) 2011

Mejor Actriz

1.- Salma Hayek (Frida) 2002

Mejor Actriz de Reparto

1.- Katy Jurado (Broken lance) 1954

2.- Adriana Barraza (Babel) 2006

Mejor Diseño de Producción

1.- Emile Kuri (Silver queen) 1942

2.- Emile Kuri (Carrie) 1952

3.- Emile Kuri (Executive suite) 1954

4.- Emile Kuri (Un sabio en las nubes) 1961

5.- Emile Kuri (Mary Poppins) 1964

6.- Emile Kuri (Bedknobs and broomsticks) 1971

7.- Brigitte Broch (Romeo y Julieta) 1996

8.- Felipe Fernández del Paso y Hania Robledo (Frida) 2002

Mejor Fotografía

1.- Gabriel Figueroa (La noche de la iguana) 1964

2.- Emmanuel Lubezki (La princesita)1995

3.- Emmanuel Lubezki (La Leyenda del jinete sin cabeza) 1999

4.- Emmanuel Lubezki (El mundo nuevo) 2005

5.- Rodrigo Prieto (Secreto en la montaña) 2005

6.- Emmanuel Lubezki (Niños del hombre) 2006

7.- Emmanuel Lubezki (El árbol de la vida) 2011

8.- Rodrigo Prieto (Silencio) 2016

Mejor Largometraje Documental

1.- Alberto Isaac (Olimpiadas en México) 1969

2.- Carlos Bolado (Promesas) 2001

Mejor Documental Corto

1.- Gabriel Serra Argüello (La Parka) 2014

Mejor Montaje

1.- Alfonso Cuarón y Alex Rodríguez (Niños del hombre) 2006

Mejor Película Extranjera

1.- Roberto Gavaldón (Macario) 1960

2.- Ismael Rodríguez (Ánimas Trujano) 1961

3.- Luis Alcoriza (Tlayucan) 1962

4.- Miguel Littín (Actas de MArussia) 1975

5.- Alejandro González Iñárritu (Amores Perros) 2001

6.- Carlos Carrera (El crimen del Padre Amaro) 2002

7.- Guillermo del Toro (El laberinto del fauno) 2006

8.- Alejandro González Iñárritu (Biutiful) 2010

Mejor Cortometraje

1.- Antonio Urrutia (De tripas corazón) 1996

Mejor Sonido

1.- Fernando Cámara (Apocalypto) 2006

2.- José Antonio García (Argo) 2012

Mejor Edición de Sonido

1.- Martín Hernández (Birdman) 2014

2.- Martín Hernández (El Renacido) 2016

Mejor Guión Original

1.- Alfonso y Carlos Cuarón (Y tu mamá también) 2002

2.- Guillermo Arriaga (Babel) 2006

3.- Guillermo del Toro (El laberinto del fauno) 2006