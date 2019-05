El único criterio del jurado de Cannes ha sido cinematográfico: Iñárritu

Cannes, Francia.- El presidente del jurado de la 72 edición del Festival de Cannes, el director mexicano Alejandro González Iñárritu, aseguró este sábado que el único criterio que tuvieron en cuenta para otorgar su palmarés fue meramente cinematográfico.



"Desde el principio establecí que no debía haber ninguna otra consideración. No hubo ninguna agenda ni ningún mensaje que quisiéramos expresar. El cine tiene que hablar por sí mismo", señaló en la rueda de prensa posterior a la entrega de la Palma de Oro al surcoreano Bong Joon-Ho por "Parasite".



No quisieron que influyeran ni el director ni el país de los 21 filmes en competición, añadió.



La decisión de un palmarés que incluyó al español Antonio Banderas como mejor actor por "Dolor y gloria" o a los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne, premio a la mejor dirección por "Le jeune Ahmed", fue resultado de un proceso democrático, recalcó.



Un proceso en el que dejaron que las películas fueran "creciendo" en ellos a lo largo del certamen, inaugurado el día 14.



En esta edición, Bong cargó contra el clasismo con una potente comedia negra con tintes de drama social, mientras Ladj Ly, premio "ex aequo" del jurado por "Les misérables", habla sobre las difíciles condiciones de vida en la periferia parisina.

"El arte es una reflejo del mundo. La ficción normalmente es la realidad proyectada en el futuro. Hay visionarios que están expresando esas frustraciones", añadió González Iñárritu, según el cual la herramienta que utilizan esos directores es "el lenguaje cinematográfico".

El jurado estuvo integrado entre otros por la actriz estadounidense Elle Fanning, que a sus 21 años es la más joven en haber ocupado ese puesto en la historia del certamen.



"He aprendido mucho. Veo el cine de una manera distinta, para bien", dijo la intérprete, mientras que González Iñárritu afirmó que su presencia fue "un regalo" y se alegró de haber podido contar con la opinión y la mirada de una "milenial".