México presente en los Oscar: 'Coco' se lleva Mejor Película Animada y Canción Original

"Coco", la cinta de Disney-Pixar sobre el tradicional Día de Muertos, cumplió los pronósticos ganar Mejor Película Animada y sorprendió al llevarse Mejor Canción Original en los Oscar.

Sus contrincantes en la categoría de Mejor Película eran "The Boss Baby", "The Breadwinner", "Ferdinand" y "Loving Vincent", pero las tradiciones mexicanas ganaron, así como lo dijo el productor Lee Unkrich:

La película no existiría sin la cultura y tradiciones de México.

Mientras que fue una verdadera sorpresa al llevarse Mejor Canción Original con "Recuérdame", pues competía con una de las favoritas "This is me" de "El Gran Showman".

Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez creadores del tema agradecieron a México por sus tradiciones, pues el resultado de la canción fue el amor por nuestro país.

En el más allá no hay muros: Eugenio Derbez presenta 'Recuérdame'

Uno de los momentos más esperados fue la interpretación de 'Recuérdame', el cual fue presentado por Eugenio Derbez.

El comediante y actor mexicano subió al escenario en donde presentó el número y describió la película de 'Coco':

La historia de Disney-Pixar se trata sobre un niño mexicano de 12 años que de la tierra de los vivos llega al otro lado de la frontera, a la tierra de los muertos, porque hasta en el otro mundo no hay muros.

Luego de estas palabras el escenario se oscureció para darle paso a la interpretación de Gael García, que un poco nervioso, entonó la versión acústica de este tema, pues él fue el encargado de darle voz (en la versión en español y en inglés) a Héctor, personaje que interpreta la canción en la película.

En cuanto Gael terminó la última estrofa, en un abrir y cerrar de ojos, el escenario se llenó de color, el ballet con trajes típicos mexicanos deslumbraron y aparecieron Natalia Lafourcade y Miguel, los cuales entonaron una versión más movida del tema, mientras que actrices y actores ovacionaron cada segundo de la canción.

Finalmente una lluvia de confeti inundo el Dolby Theatre, lo cual emocionó a los presentes que no dejaron de aplaudir:

