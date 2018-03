En México las oportunidades no se encuentran, se crean: Del Toro comparte video

Luego de haber ganado dos premios Oscar, como mejor película y mejor director, por su filme “La Forma del Agua”, el cineasta tapatío Guillermo del Toro compartió un video motivacional realizado por Hunters, el cual explica que en México las oportunidades no se encuentran, se crean, y que cuando te digan que no puedes, ¡hazlo!.

El video muestra varios ejemplos de actores, futbolistas, cocineros, youtubers, modelos, músicos y cineastas que son mexicanos y que han llegado logrado cumplir sus sueños. Entre ellos menciona a Diego Luna, quien participó en la saga Star Wars, "como cuando alguien soñó con protagonizar una película de Star Wars y le dijeron no puedes porque no eres tan guapo".



https://t.co/Lem0YFsecb — Guillermo del Toro (@RealGDT) 7 de marzo de 2018

"No necesitas contactos, dinero, el camino fácil, porque en México las oportunidades no se encuentran, se crean. Es verdad no tenemos instituciones confiables, ni educación accesible, no siquiera tranquilidad para salir a la calle pero lo que sí tenemos son huevos, ganas, creatividad, hambre, orgullo y una envidiable resiliencia a cualquier adversidad de nuestro camino", destaca la grabación.

Si lo haces bien te volverás una inspiración para los 120 millones más que aún creen que no se puede, serás una razón más para no rendirse

