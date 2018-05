En plena clausura de Cannes, Asia Argento denuncia a Weinstein por violación

La actriz italiana Asia Argento denunció, durante la ceremonia de premiación del 71 festival de cine de Cannes, en el sur de Francia, haber sido violada en el puerto francés hace 21 años por el productor estadounidense Harvey Weinstein, quien enfrenta múltiples acusaciones similares.

“En 1997 fui violada por Harvey Weinstein aquí mismo, en Cannes”, declaró ante un público estupefacto la actriz y directora italiana, a quien el festival confió la tarea de entregar el premio a la mejor interpretación femenina en la ceremonia de clausura del certamen, celebrada esta noche en el Palacio de Festivales de Cannes.

“Harvey Weinstein no será nunca más el bienvenido aquí. Toda una comunidad le ha dado la espalda”, sostuvo Argento, visiblemente enojada ante más de dos mil invitados de la elite del cine mundial.

“Entre ustedes hay gentes que han tenido un comportamiento indigno hacia las mujeres. Y sabemos quiénes son, y no vamos a permitir que vivan en la impunidad”, advirtió Argento.

Video by @hugoclement



@AsiaArgento



— Yashar Ali 🐘 (@yashar) 19 de mayo de 2018

Este “es un comportamiento indigno de esta industria, de cualquier industria. Ustedes saben quiénes son. Más importante todavía, nosotros sabemos quiénes son ustedes”, desafió la actriz, quien levantó su brazo izquierdo al leer su discurso.

Entre los asistentes a la gala figuraban productores, actores y actrices de todo el mundo encabezadas por la australiana Cate Blanchett, presidenta del jurado este año en Cannes.

El discurso, muy aplaudido, impactó a los asistentes de la ceremonia en la que se entregó la Palma de oro y el resto de premios del certamen, que quedó clausurado oficialmente.