Ennio Morricone creó recuerdos con su música

Le gustaba que le dijeran Il maestro, además decía que hacía música para películas, no bandas sonoras. La genialidad de Ennio Morricone fue evidente hasta el momento de su muerte, luego del trágico suceso ocurrido en un hospital de Roma, el compositor escribió una carta póstuma dada a conocer por su abogado y amigo Assu, en la que se podía leer "Yo, Ennio Morricone, he muerto. Lo anuncio así a todos los amigos que siempre me fueron cercanos y también a esos un poco lejanos que despido con gran afecto".

Aunque el cuerpo y la inventiva de Morricone se han alejado del plano terrenal, su genialidad quedará para siempre en su trabajo para casi 500 películas y series que se vistieron con sus notas, proyectos como: El bueno, el malo y el feo, Cinema Paradiso y Érase una vez en América convertidos en referentes del cine mundial.

Tu carrera fue legendaria y tus composiciones, intemporales. Gracias por definir el ambiente para tantos de nuestros espectáculos desde 1983Metallica

“De Ennio Morricone podemos destacar las sesiones maravillosas de música que le regaló al séptimo arte, pero también hay algo muy importante que tiene que ver con que la cultura de su música la hizo también cultura popular. La enorme capacidad que este hombre tuvo para sensibilizar, para conmover, no sólo estuvo al servicio de lo que puede ser considerada la música culta, sino que se acercó a un medio absolutamente popular como es el cine y yo creo que eso es un legado muy importante de Ennio Morricone la alta cultura de la mano de lo que puede ser una cultura popular”, dijo en entrevista el crítico de cine Gerardo Gil Ballesteros.

Aunque su contribución al cine es gigantesca, hay obras de Morricone que destacan por las reacciones que generan en la audiencia. “Yo pondría en primer lugar a Cinema Paradiso, creo que está película nos toca la piel en muchos sentidos, desde el momento de la remembranza, pero esa añoranza también está del lado de la música de Morricone, es una memoria colectiva. Escuchamos el soundtrack de Cinema Paradiso e inmediatamente nos trasladamos a momentos absolutamente entrañables de la película. Érase una vez en América es una de sus composiciones más bellas”, aseguró Ballerteros

En un graffiti creado por el artista Harrygrebdesign en el barrio Trastevere de Roma / Foto: EFE

Alguna ocasión el maestro Morricone declaró “Me molesta cuando la gente piensa en mí como un especialista en westerns. Son sólo un porcentaje relativamente pequeño de la música que he escrito”, sin embargo su trabajo en cintas como Érase una vez en el oeste, Los ocho más odiados y El bueno, el malo y el feo, lo colocaron como uno de los musicalizadores favoritos del género. “Vistió de algún modo al Western, es decir recordamos este género en sí mismo si nos referimos al sonido desde la perspectiva de Morricone, además de que contribuyó a convertir la violencia en algo bello estéticamente, algo bello artísticamente”, resaltó Gil Ballesteros

Uno de los premios más recientes que le fue otorgado fue el Premio Princesa de Asturias de las Artes junto al también compositor John Williams. En la industria Hollywoodense, la música del italiano nacido el 10 de noviembre de 1928, fue reconocida con tres Golden Globes, cinco premios Bafta, dos Grammys, seis nominaciones a los Premios de La Academia, de dicha institución recibió un Oscar honorifico en 2007 y uno más a mejor banda sonora por la cinta Los ocho más odiados dirigida por Quentin Tarantino, con quien tuvo una relación laboral de altibajos.

“Dicen que era un tipo de un carácter muy fuerte, un tipo bien impostado, no era de trato fácil, como todo buen genio. Resaltó mucho el hecho absolutamente conmovedor de cuando le dieron el Oscar en 2016 y a quién agradeció fue a su esposa por las ausencias que él le había entregado a lo largo de su vida”, subrayó el especialista.

La pérdida que se vive tras la muerte de este artista permea en personajes del cine, la política y las letras. Gracias su enorme influencia, Ennio Morricone convirtió a las redes sociales en un muro digital de mensajes de despedida.

Su música seguirá sonando en nuestros recuerdosAntonio Banderas

El director Juan Antonio Bayona que entre sus proyectos resaltan Jurassic World: El reino caído, escribió: “Al hablar de la importancia y el talento de Ennio Morricone todas las palabras se quedan pequeñas. Sólo la música alcanza”. Por su parte el Presidente del Consejo de Ministros de Italia, Giuseppe Conte, redactó: “Recordaremos siempre, con infinita gratitud, el genio artístico del maestro Morricone. Nos hizo soñar, emocionar, reflexionar, escribiendo notas memorables que permanecerán indelebles en la historia de la música y el cine”.

Es evidente que tras la muerte del compositor queda un hueco que será difícil de llenar, sin embargo, Gil Ballesteros confía en que la maleabilidad del arte permita que llegue alguien que pueda tener una importancia e influencia equiparable.

“Creo que es prematuro ver quién puede sustituirlo, el trabajo de todos los genios es insustituible, no podemos equiparar la llegada de alguien que tenga un futuro cercano y que pueda acercarse a Morricone. Por el momento no veo a alguien que pueda equipararse al trabajo, ni siquiera en la cantidad porque fue un hombre muy prolífico. Existen grandes compositores relacionados con el cine, me parece que el más popular es John Williams”.

Todas las palabras se quedan pequeñas y solo la música alcanzaJuan Antonio Bayona / Director

Andrea Boccelli, Paul Anka, Mina Milva y Zucchero fueron otros de los artistas a quienes el maestro regaló sus notas. El deporte también fue tocado por su batuta, en 1978 compuso la canción oficial de la copa mundial de futbol argentino, titulada La marcha. Bandas y artistas como Artic Monkeys, Bruce Springsteen, Radiohead, Metallica, Muse, entre otros, han declarado haber sido influenciados por las composiciones de Morricone.

Pese a toda la importancia del personaje, su funeral se llevará a cabo de forma privada para honrar “El sentimiento de humildad que ha inspirado siempre a los demás”, según confirmó su abogado y amigo Assuma… y porque así lo pidió él.