[Entrevista] Claudia Ramírez pide revalorar el cine

Una familia acomodada de la Ciudad de México está conmocionada por la desaparición de su hija pequeña. Horas después, uno de los captores llega a la casa por el rescate... pero no quiere dinero, sino una confesión. Alguien en la familia está ocultando una atrocidad, y él quiere obligarlos a revelar los secretos más inconfesables que cada uno guarda.

Ese es el argumento de Confesiones, la nueva película de Carlos Carrera protagonizada por Claudia Ramírez, en la que la actriz personifica a la madre de familia que, como todos los integrantes de la misma, se enfrentará a momentos difíciles.

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

La cinta es un thriller que acaba de llegar a mil 200 salas de cine y que está basada en una historia de Alberto Chimal, además de contar con las actuaciones de Juan Manuel Bernal, Emilio Treviño y Ana Claudia Talancón, entre otros.

Cultura Breaking Bad a una década del final de la serie





Esta es la cinta número 25 en la carrera de la actriz, quien hace casi 40 años debutó con un pequeño papel en Dune, de David Lynch, unos años antes de protagonizar Sólo con tu pareja (1991), la cinta que significó un parte aguas en su carrera.

Ahora que está a punto de cumplir las cuatro décadas de trayectoria, la actriz reflexiona en torno a la experiencia del cine, por dentro y fuera:

“Hace muchos años en un festival de cine, escuché a un director al cual respeto mucho, decir que el cine está hecho para el cine, porque independientemente de que ese es el cometido, pues el trabajo de la gente no se ve igual en un celular, en una computadora o en una televisión… Creo que le hemos perdido el respeto al cine desde muchos lugares, porque son muchas las personas involucradas (en una película), desde el departamento de arte, de fotografía, de vestuarios, las actuaciones, todo… Y bueno, ahora creo que se ha desvalorizado el trabajo, no sólo de los actores, sino de todo lo que hay alrededor, y me da muchísima tristeza, porque sí creo que el cine es para verse en el cine… "

"Yo no podría estar concentrada dos horas agarrando el aparatito para ver una película, aparte de que así no le das mucha oportunidad, porque si te aburres, pues a los diez minutos le apagas, le cambias o te pones a hacer otra cosa”, comparte.

Y hay gente que no sólo ve películas en el celular, sino que lo hace adelantando la película.

Exacto, ¿y cómo puedes tener una opinión si haces eso? No puedes decir que viste tal película si hiciste eso, es como decir que leíste un libro sólo por ver la contraportada, ¡pues no, güey!





¿Tú sigues yendo al cine con regularidad?

Sí, cada vez que puedo, sobre todo cuando es una película que me interesa.





“Creo que el cine es para verse en el cine… Yo no podría estar concentrada dos horas agarrando el aparatito para ver una película”

Hablando de cambios, la tecnología también ha ayudado a que las películas se hagan de otra manera.

Sí, ha cambiado por la misma naturaleza de que para empezar ya no se filma, sino que se graba. A mí me gusta seguir diciendo que estoy filmando una película, pero al final debemos de ser conscientes de que es video. Antes, como el material fotográfico era prácticamente inalcanzable, sobre todo para las producciones independientes, pues había mucho ensayo y mucha preparación para poder ahorrar lo más posible en material, mientras que ahora el video te permite repetir las veces que quieras… Yo creo que debería seguir habiendo ese rigor, aunque sea con video, pero se ha perdido un poco eso.





Y ahora la tecnología puso a este sector frente a otro reto, que es el de la Inteligencia Artificial.

Y seguirá, ¿eh? Yo creo que esto va para largo y que tiene que haber un respeto, sobre todo para aquellos que ya no están, pero también para los guionistas, que nunca han recibido los mismos ingresos que los actores… Es algo muy complicado.





¿Qué le dirías a la gente para invitarla a ver Confesiones?

Bueno, es difícil ser objetivo cuando uno está involucrado en un proyecto, pero creo que es una muy buena película, que es una película diferente y algo que difícilmente se ha visto en México, pero pues vayan a verla y juzguen ustedes mismos… Siempre vale la pena ver cine mexicano.

Su nueva película, Confesiones, se proyecta en mil 200 salas de cine del país





Los protagonistas de esta historia se enfrentan al reto de tener que revelar sus secretos… ¿Tú eres buena guardando secretos?

Híjole, no. Creo que soy demasiado obvia. Creo que lo que ves es lo que hay. Difícilmente puedo guardar un secreto, porque se me nota que estoy mintiendo o que hay algo que no quiero decir y siempre termino evidenciándome.





¿Y si pudieras interrogar a alguien para sacarle una confesión, quién sería?

Pues… A lo mejor a algún exmarido, ¿no? Sí le diría: A ver, ya, ¿cómo estuvo tal cosa? Yo sé que hay cosas que de pronto no se dicen, pero ya con el tiempo a lo mejor si se puede poner uno en el plan de confesarse sobre todo lo que pasó.

Por cierto, ¿cómo es trabajar con Carlos Carrera?

Lo conozco de toda la vida, somos de la misma generación, nos conocemos prácticamente desde que estábamos estudiando, así que increíble, sobre todo porque es un director que te da mucha libertad, pero que tiene muy claro lo que quiere hacer y decir, y eso es maravilloso, porque hay muchos directores que no tienen mucha idea de lo que quieren hacer o decir y eso te confunde mucho como actor. Es una persona profundamente amorosa y respetuosa, y eso es muy lindo en todos los sentidos.





¿Y has trabajado con algún director que no tenga claro lo que quiere?

Claro, muchas veces… ¡Qué incertidumbre! ¿no? O con directores donde la película no es su proyecto, por lo que sólo van a hacer su chamba, y así tampoco es igual.





“Aprendí que soy capaz de interpretar cualquier personaje sin juzgarlo, porque si uno los juzga, terminará haciendo puros personajes bonitos o personajes que están de acuerdo con lo que uno piensa”

¿Que te dejó hacer Confesiones?

Primero, aprendí que soy capaz de interpretar cualquier personaje sin juzgarlo, porque si uno juzga a los personajes que le toca interpretar, entonces siempre va a terminar haciendo puros personajes bonitos o personajes que están de acuerdo con lo que uno piensa o con lo que uno es, y creo que en esta carrera uno tiene que tener la capacidad para interpretar a cualquier personaje dejándolo tener voz y sin hacer juicios, tratando de salirte para verlo desde fuera.

Gossip C Tangana se brinca al cine





Estás por cumplir cuatro décadas de carrera. ¿Cómo te sientes al respecto?

Estoy feliz de seguir vigente y con mucho trabajo, son muchas experiencias, sobre todo porque uno va creciendo, vas haciendo diferentes proyectos y cada experiencia es distinta.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

¿Qué le dirías a la Claudia Ramírez de los años noventa, si pudieras hablar con ella?

En esta carrera uno se dejar llevar muy fácilmente por la inercia, y luego ya no tienes tiempo para muchas otras cosas, inclusive para estudiar, porque es una carrera en la que vas aprendiendo sobre la marcha, así que yo le diría: Relájate y síguele, nada más…