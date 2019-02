Estas son las canciones que marcan la edición 91 del Oscar

La entrega número 91 de los premios Oscar está a la vuelta de la esquina y es por eso que hoy te traemos las canciones que aspiran a una de las famosas estatuillas doradas.

En total, son cinco los temas que compiten este año, donde Lady Gaga y Bradley Cooper, con su interpretación de Shallow, es una de las favoritas, además de que ya se ha coronado como ganadora en los Golden Globes y los Critic's Choice Movie Award.

Por otro lado, tenemos All the Stars canción de la cinta Black Panther.

El tema I'll Fight para el documental RGB también fue nominada.

No podemos dejar de lado a The Place Where Lost Things Go, canción del remake de Mary Poppins y que será interpretada en la ceremonia por un "invitado sorpresa" .

Por último, tenemos a When a Cowboy Trades His Spurs For Wins, tema del filme The Ballad of Buster Scruggs.

Cabe destacar, que en los últimos años, el premio a Mejor Canción Original ha sido ganado por las cintas Coco, La La Land, Spectre y Skyfall.

La ceremonia se llevará a cabo el domingo 24 de febrero en el Dolby Theatre de Los Ángeles y no contará con un presentador oficial, luego de que se formalizara la renuncia de Kevin Hart a ser anfitrión de la velada.