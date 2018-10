Estas son las primeras críticas de Bohemian Rhapsody y no son tan halagadoras

Las primeras críticas internacionales de película Bohemian Rhapsody , que cuenta la historia de Freddie Mercury y la banda Queen, no se hicieron esperar, sin embargo no san tan buenas como se esperaba.

La película dirigida por Bryan Singer y Dexter Fletcher no logró convencer, aunque la mayoría de medios alagan la actuación de Rami Malek, el guión de la cinta no logró atrapar y fue criticada con dureza.

Reconocen la actuación de Rami Malek

Aquí algunas reseñas:

New York Post: "La largamente esperada biografía sobre el líder de Queen, Freddie Mercury, llegó después de ocho años de trabajo, con cambios de protagonistas y director. Lo que ha supuesto toda esa calamidad es un perjuicio para uno de los mejores cantantes de rock and roll de todos los tiempos. 'Bohemian Rhapsody' tiene un guión poco profundo, presentaciones de gran tamaño y parece que se filmó en un sauna".

IndiWire: "Todo lo que necesitas saber sobre 'Bohemian Rhapsody', una lejana, frívola e inútil formula biográfica sobre una inimitable banda de inadaptados, se puede deducir de un gráfico que aparece en la pantalla con grandes letras cuando Queen se embarca en su primera gira por Estados Unidos: 'En el medio oeste de EE.UU.'. No 'Cleveland', 'Detroit' o 'Kansas City', sino "En el medio oeste de EE.UU.". Ni siquiera hay una coma. Ese es el grado de especificidad en juego aquí".

The Independent: "'Bohemian Rhapsody' sufre de intenciones conflictivas: quiere hacer una celebración a través de la historia de la banda y al mismo tiempo servir como una película biográfica satisfactoria de Mercury. Este último es el más maltratado, a pesar de los mejores esfuerzos de Malek".

Variety: "Con una actuación como la de Rami Malek, ¿por qué no es 'Bohemian Rhapsody' una mejor película? (...) A pesar de su tema electrizante, estamos ante una cinta biográfica de la vieja escuela convencional, en el medio de la carretera, cortada y seca, que apuesta a seguro, una película que se desliza a través de los eventos en lugar de hundirse en ellos. Y trata la vida personal de Freddie (su identidad sexual-romántica, su soledad, sus temerarias aventuras en clubes gay) con guantes, de modo que incluso si la película no cuenta grandes mentiras, tampoco te sientes cerca a una historia real".

US Magazine: "No es solo fantasía. Con entusiasmo y alma, el actor ofrece una de las actuaciones más destacadas del año. Y él solo convierte la fórmula biográfica de 'Bohemian Rhapsody' en una pieza de carácter fascinante. Lo suyo va mucho más allá de una imitación. (...) La película en sí, sin embargo, no te hará pisar fuerte y aplaudir con alegría desenfrenada".

Fanáticos de Queen siguen esperando el estreno con impaciencia

Sin embargo, los fanáticos de Queen siguen esperando el estreno con impaciencia y altas expectativas. En México la cinta se estrenará el 2 de Noviembre .