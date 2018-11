Estos son los doce estrenos que Disney tiene preparados para este 2019

Desde mágicas historias de princesas hasta grandiosas aventuras con nuestros personajes favoritos desde la infancia. Disney siempre nos ha sorprendido y este 2019 no será la excepción ya que tiene preparados doce estrenos en doce meses, y tú no te los puedes perder.

Recientemente publicó el primer tráiler de Toy Story 4, en el que se muestra, que como las películas anteriores, logrará conmovernos.

Estas son las películas con las que Disney nos impresionará:

➡ "Mary Poppins Returns": Después de veinte años, aquellos niños ahora viven su vida de adultos, en este nuevo filme, se reencontrarán con aquella niñera que les enseñó la magia de la vida. Estreno diciembre 2019.

Trip the light to lead the way! Watch a new sneak peek of #MaryPoppinsReturns. pic.twitter.com/Q4YRZkkI9t — Disney (@Disney) November 15, 2018

➡ "Captain Marvel": Considerada como el nacimiento de los Vengadores, esta nueva historia de superhéroes, tiene lugar en 1995. Estreno marzo 2019.

Higher. Further. Faster. Watch the trailer for @MarvelStudios’ @CaptainMarvel in theaters March 8, 2019. #CaptainMarvel pic.twitter.com/va0nqux26r — Disney (@Disney) September 18, 2018

➡ "Dumbo": Dirigida por Tim Burton, la película es una adaptación de la historia original de Walt Disney en 1941. Estreno marzo 2019.

In 2019, find your courage. Watch the brand new trailer for #Dumbo, and see the film in theaters March 29. pic.twitter.com/39cEs8dX1m — Disney (@Disney) November 15, 2018

➡ "Disneynature Penguins": Una adorable historia en la que un pingüino busca un compañero de vida para comenzar un familia. Estreno Día de la Tierra (abril 2019).

➡ "Avengers 4": Aunque no se ha revelado mucho de esta cinta, se espera que los sobrevivientes buscarán la forma de revivir a los personajes asesinados por Thanos. Estreno mayo 2019.

171 #Avengers4 pic.twitter.com/o2ll3JZnJC — Days Until Avengers 4 (@DaysforAvengers) November 5, 2018

➡ "Aladdín": Adaptación de la historia original de 1992 que encantó a todos con la increíble historia de amor entre un ladrón y una princesa. Estreno mayo 2019.

➡ "Toy Story 4": En esta nueva aventura en la que los juguetes cobran vida, se integran nuevos personajes a esta gran familia. Estreno junio 2019.

➡ "Spider-man 2: Far From Come": Tendremos la oportunidad de ver un traje completamente nuevo, el cual, supuestamente está inspirado en Superior Spider-Man de Marvel Comics

➡ "The Lion King": Presentada como una película musical, es una nueva versión de la película de animación del año 1994. Estreno julio 2019

➡ "Artemis Fowl": Aventuras de ciencia y fantasía se juntarán en esta mágica historia basada en la serie de libros de Eoin Colfer. Estreno agosto 2019

➡ "Frozen 2": Elsa, Anna, Olaf y Kristoff vivirán una nueva aventura congelada, con nuevos retos, peligros y grandiosos momentos. Estreno noviembre 2019.

➡ "Star Wars: Episode IX": Es la novena película de la Guerra de las Galaxias guion original de J.J. Abrams

Bittersweet starting this next chapter without Carrie, but thanks to an extraordinary cast and crew, we are ready to go. Grateful for @rianjohnson and special thanks to George Lucas for creating this incredible world and beginning a story of which we are lucky to be a part. #IX pic.twitter.com/FOfnGwVut5 — JJ Abrams (@jjabrams) August 1, 2018





Sin duda, el próximo año estaremos cada mes dentro de una sala de cine, comiendo palomitas y por supuesto, disfrutando de una película de Disney.