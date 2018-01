Eva Sangiorgi es elegida como nueva directora de la Viennale

Tras dirigir durante 8 años el Festival Internacional de Cine UNAM, Eva Sangiorgi, dejará su puesto para dirigir la Viennale, el festival de cine más importante de Austria.

Por medio de un comunicado tanto el FICUNAM como la Viennale dieron a conocer la noticia, afirmando que "Eva Sangiorgi es una de las grandes del circuito de festivales: internacionalmente conectada, reconocida y establecida".

We are very happy to present to you our new artistic director: Eva Sangiorgi. https://t.co/fJkPSnz3Lm — Viennale (@Viennale) 11 de enero de 2018

Asimismo, reconocieron su reputación por las grandes contribuciones que ha hecho como creadora de programas.

"Su integral conocimiento de las películas y suenfoque claro fue decisivo para que ella fuera la elegida por la Viennale.

El festival seguirá manteniendo todos los elementosesenciales que alimentan su espíritu y el respeto internacional que disfruta: una sola persona seleccionará las películas, proporcionando las razones y aceptando la total responsabilidad de esa selección”.

Cabe destacar, que Sangiorgi fue quien fundó en 2010 el FestivalInternacional de Cine de la UNAM en la Ciudad de México, donde fue responsable de la creatividad y administración del mismo.

En los próximos dos meses, Eva compaginará laintegración en su nuevo puesto y la dirección del último FICUNAM bajo su cargo.

