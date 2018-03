Fallece Stéphane Audran, protagonista de cintas de Buñuel

París.- La actriz Stéphane Audran, protagonista de diversas películas del director Claude Chabrol, así como del filme ganador del Oscar, “El discreto encanto de la burguesía (1972)”, de Luis Buñuel, falleció a los 85 años en la capital francesa.

La artista nacida en Versalles en 1932 debutó en los años 50 con papeles anecdóticos que se fueron volviendo cada vez más interesantes, pero terminó convirtiéndose en una de las actrices más populares en la Francia de Pompidou, gracias a un eterno personaje de burguesa de porte elegante, algo frío y altivo.

Fue esposa de Claude Chabrol, quien la dirigió en películas como “Las ciervas" (1968), “La mujer infiel" (1969), “Relaciones sangrientas" (1972), “Locuras de un matrimonio burgués" (1976), “Laberinto mortal" (1977) y “Prostituta de día, señorita de noche" (1978), en la que interpretó a la madre de Isabelle Huppert, para quien fue un referente.

Por este último papel ganó un César a la Mejor Actriz Secundaria, y tras su divorcio en 1980, ambos siguieron colaborando, aunque de manera más pausada, en títulos como “Pollo al vinagre" (1984), “Días tranquilos en Clichy" (1990) y “Betty" (1992).

Stéphane Audran trabajó con directores como Éric Rohmer, Claude Sautet, Bertrand Tavernier y Jacques Becker; así como con Luis Buñuel, quien le otorgó uno de sus papeles más memorables, a raíz de lo cual le abrió las puertas de Hollywood, aunque por un breve instante.

Emblema de la mujer francesa, fue solicitada por directores extranjeros como Samuel Fuller (“Uno rojo, división de choque”), Anatole Litvak (“La dama del coche con gafas y un fusil”), Peter Collinson (“Diez negritos”) y Orson Welles, quien le regaló un papel en su filme inacabado, “The other side of the wind”.

Entre los personajes más recordados en el plano internacional se encuentra el protagónico de “El festín de Babette”, película danesa que conquistó el Oscar en 1987. Sin embargo, este éxito tardío no logró resucitar su carrera, ya en fase de descenso.

