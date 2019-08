Festival de Sarajevo reconoce a Alejandro González Iñárritu con el Corazón de Honor

Alejandro González Iñárritu fue reconocido con el "Corazón de Honor" en la inauguración de la edición número 25 del Festival de Sarajevo.

El director recibió este premio especial "en honor a su contribución excepcional al arte del cine con clásicos galardonados y atemporales que ha estado haciendo a lo largo de su carrera", declaró Mirsad Purivatra, director del festival.

Foto: @sarajevofilmfestival

Otro de los galardonados durante la apertura fue el realizador polaco Pawel Pawlikowski.

"Nos da un gran placer honrar a este distinguido autor que sigue empujando los límites, transformando su visión artística única en películas impredecibles y sobresalientes. Sus películas se caracterizan por un estilo y un ritmo distintivos y cautivan y emocionan al público y a los críticos de cine de todo el mundo”, finalizó Purivatra.

Además de recibir este reconocimiento, el mexicano dio una masterclass durante el evento.

The incredible Alejandro G. Iñárritu in his element, at the first in our series of Masterclasses! ❤️ pic.twitter.com/DHKQGOyOAs — SarajevoFilmFestival (@25thSFF) August 18, 2019

El actor García Bernal también tendrá una presencia destacada al presentar su última película, "Chicuarotes", proyectada fuera de la competición oficial.

Cabe destacar, que este festival, que cada año atrae a estrellas del séptimo arte, como Robert de Niro, Angelina Jolie, Brad Pitt o Juliette Binoche en el pasado, surgió como "un acto de resistencia" durante el sitio de Sarajevo, entre 1992 y 1995.

Es uno de los eventos cinematográficos más importantes en los Balcanes y sus organizadores tienen como objetivo promover la producción cinematográfica en esta región.

Con información de AFP