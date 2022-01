Festival de Sundance arranca sus actividades de manera virtual

El Festival de Sundance comenzó su jornada 2022 en un formato completamente virtual. El encuentro de cine indie más importante del mundo, recibió a cientos de seguidores y artistas a la distancia, mismos que atestiguarán el lanzamiento de más de 70 largometrajes, en su mayoría estrenos mundiales.

A través de un video que fue colgado en el canal de YouTube de Sundance, su directora, Tabitha Jackson, envió un mensaje de bienvenida donde lamentó lo adverso de la situación.

“Tenía la expectativa de lanzar esta edición 38 desde un escenario en Park City (ciudad de Utah donde se celebra el encuentro), pero… pandemia. Así que hemos tenido que volvernos a encontrar desde nuestra maravillosa plataforma del festival”.

“A pesar de sentir que estamos de regreso al mismo lugar, en realidad estamos más adelante, levemente diferente, y podemos hacer las cosas diferentes este año”, agregó.

Tabitha Jackson aseguró que la importancia de desarrollar Sundance de manera online fue para mantener el vínculo entre la comunidad de artistas y su público. “Y este festival, nuestro festival, es una poderosa reunión. El valor de estar presentes y unidos”.

Sundance tuvo que modificar su programación 15 días antes de iniciar su jornada 2022, la cual realizaría de forma híbrida. Todas las funciones tuvieron que ser ajustar para cuadrar con la agenda online y que puedan ser vistas desde la misma plataforma que usaron el año pasado que ocurrió su primera edición virtual.

La selección de películas comenzó con el estreno de “32 sounds”, dirigido por el ganador del Oscar, Sam Green. El documental es una experiencia inmersiva ideada para disfrutarse con audífonos que explora el poder del sonido para percibir nuestro alrededor.

El primer día también contó con el estreno de “La guerra civil”, un documental dirigido por Eva Longoria que explora la influencia que tuvo la mítica pelea entre Julio César Chávez y Oscar de la Hoya dentro de la comunidad mexicoamericana. La cinta cuenta con los testimonios y anécdotas de ambos boxeadores.

I have tíos who still get choked up talking about the historic Julio César Chávez vs. @OscarDeLaHoya match



As a Mexican-American 90s kid, I remember how important it was to our family. Excited to see how @EvaLongoria documents this cultural moment in LA GUERRA CIVIL.



- Ash

Dentro de la competencia de largometrajes internacional, México tendrá participación con la película “Dos estaciones”, dirigida por Juan Pablo González. La historia acerca de una mujer que busca rescatar una fábrica de tequila en declive es protagonizada por Teresa Sánchez, Rafaela Fuentes, Manuel Garcia-Rulfo y Tatín Vera.

Además se exhibirán tres cortometrajes mexicanos, Al motociclista no le cabe la felicidad en el traje, realizado por Gabriel Herrer; La odisea espeleológica de Sócrates, de Aria Covamonas –ambos premiados en la reciente edición del Festival Internacional de Cine de Morelia–; así como Primavera, de la directora Claudia Castillo.

Entre los estrenos más esperados se encuentran Nothing compares, documental biográfico sobre Sinéad O’Connor; DOWNFALL: The case against Boeing, dirigido por Rory Kennedy, hija de Robert F. Kennedy y Ethel Skakel; We need to talk about Cosby, docuserie acerca de Bill Cosby realizado por el standupero W. Kamau Bell; así como 2nd chance, sobre el creador del chaleco antibalas, Richard Davis, y con la dirección de Ramin Bahrani (Tigre blanco).

Además se presentará el debut como director de Jesse Einsenberg con When you finish saving the world, con las actuaciones de Julianne Moore y Finn Wolfhard, protagonista de Strager things; Lucy and Desi, de la comediante estadounidense Amy Pohler y Am I Ok?, trabajo la nominada al Emmy, Tig Notaro, que co dirige con su esposa, la actriz y comediante Stephanie Allynne.