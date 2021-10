Festival Internacional de Cine de Guadalajara abre con Dune, de Denis Villeneuve

Guadalajara, Jal.- La edición 36 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara dio inicio la noche del viernes en el Auditorio Telmex. El encuentro cinematográfico más longevo del país inició sus actividades con la proyección de Dune, la película de Denis Villeneuve que cuenta con un elenco encabezado por Timothée Chalamet y Zendaya.

En la ceremonia previa a la proyección, el FICG entregó los reconocimientos a sus homenajeados de este año. Comenzando con la primera actriz, Elsa Aguirre, quien a través de un video agradeció recibir el Mayahuel de Plata por sus 75 años contando historias.

“Esta persona, esta artista no valoraba antes las cosas. Es un alto honor el reconocimiento que me dan y el cariño de todos ustedes. Un alto honor. Muchísimas gracias”, dijo la actriz en su mensaje.

Carlos Saura, director de cintas como Carmen y La caza, estuvo presente para recibir el Mayahuel de Oro por su trayectoria. El realizador recordó que desde hace dos años trabaja en la cinta El rey de todo el mundo, producción que filmó en Guadalajara y que tendrá su premier mundial dentro de este encuentro.

“Ha sido una maravilla hacerla en Guadalajara. Ha sido un placer enorme estar rodeado de tan grandes artistas. Y de verdad que ha sido un regalo para mí”.

Por su parte, el realizador español, Julio Medem, recordó que hace 11 años visitó México por primera vez para recibir un reconocimiento, donde también Carlos Saura fue homenajeado. “Y lo curioso es que volvemos a coincidir”.

El director de Los amantes del círculo polar recibió el Mayahuel al Cine Iberoamoericano en un momento particular de su vida, pues aunque ha dedicado 47 años al cine ahora se encuentra desarrollando su primera serie de televisión, Jai Alai. “Es un camino que necesito hacer. Pero seguiré haciendo cine. ¡Viva el cine!”, comentó.

Finalmente, el cineasta guatemalteco e invitado de honor de esta edición, Luis Argueta, fue reconocido con el Mayahuel Internacional. Al subir al escenario, el director de Collect Call y El silencio de Neto se pronunció sobre la Iniciativa de Ley de Cine de Guatemala que se presentó en mayo pasado en su país.

“Espero que nuestros legisladores, hombres de negocios, recuerden lo que dijo André Malraux: ‘El cine no solo aglutina todas las artes, sino que también es una industria’”.

Argueta también dedicó el premio a “a todos y cada uno de los migrantes que por años me han confiado historias y me han permitido contarlas para tratar de que les ocurra a ustedes lo que me ha ocurrido s mí: me han tocado el corazón y me ha cambiado la vida”.

La ceremonia inaugural se realizó con un aforo limitado de 500 personas, de las más de 2 mil 500 butacas disponibles que tiene el Auditorio Telmex. Y es que el FICG ha priorizado para esta edición los protocolos de seguridad sanitaria contra Covid-19.

Además de contar con funciones con un aforo del 50 por ciento, a pesar de que el estado permite mayor público en las salas, el festival mantendrá entre sus protocolos el uso obligatorio de cubreboca en sus funciones, así como la toma de temperatura y el uso de gel antibacterial antes de ingresar a las proyecciones.

Este año, la selección oficial mexicana que aspira por el Premio Mezcal la componen 11 películas, seis de ficción y cinco documentales.

Entre las actividades previstas para esta edición se esperan las clases magistrales de Maya C. Rubeo, diseñadora de vestuario nominada al Oscar por Jojo Rabbit, y los sonidistas mexicanos Carlos Cortés y Jaime Baksht, ganadores del Premio de la Academia por su trabajo en Sound of metal.

Además de la premier mundial de Búnker, serie latinoamericana de HBO Max protagonizada por Miguel Rodarte y Bruno Bichir. Así como el estreno de otras películas como El rey de todo el mundo, de Carlos Saura, y Poderoso Victoria, con Damián Alcázar que ya agotaron sus boletos para las galas fuera de competencia.

Este año, la clausura correrá a cargo de Jorge R. Gutiérrez, director de El libro de la vida que presentará los primeros dos episodios de Maya y los tres, serie de Netflix basada en la cultura mesoamericana

La edición 36 del FICG se realizará del 1 al 9 de octubre. Y a través de su plataforma online UDG3D y la página Risolviamo, ofrecerá algunas actividades a distancia.