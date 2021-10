Festival Internacional de Cine Morelia: Película “Los minutos negros” sigue la huella de la corrupción

Mario Muñoz terminaba de editar su ópera prima, Bajo la sal, cuando salió a caminar pensando cuál sería su siguiente proyecto. Entonces se topó con “Los minutos negros”, una novela escrita por Martín Solares recién editada entonces que le cautivó por su historia y narrativa.

“La estructura me volvió loco, muy vívida, inteligente, llena de humor y de verdad. Sentía que en la pantalla podíamos llevar esa verdad más lejos. Después de Bajo la sal tenía ganas de hacer una película que hablara más del país, de nuestra naturaleza tan complicada con la justicia y con el heroísmo. Y esta novela me daba pie para hacerlo; no pensé que me iba a tomar 12 años de mi vida hacerla”.

Los minutos negros, que compite en la sección de Largometraje Mexicano de la edición 19 del Festival Internacional de Cine de Morelia –se ubica a finales de los años setenta y sigue a Vicente Rangel (Leonardo Ortizgris), un detective que, junto a su aprendiz, El Macetón (Kristyan Ferrer) está en la búsqueda de un asesino serial de niñas en un pueblo petrolero atormentado por la corrupción de las autoridades policíacas.

“Creo que el personaje de Vicente Rangel es un héroe reticente, no es un poli gringo que cree en el deber ser y la justicia. Es un tipo que todo el tiempo sabe que se está metiendo en una cosa más y más complicada; y ves como no está completamente seguro de lo que está haciendo porque también es un chavo”.

El realizador, quien estuvo nominado al Ariel con su primer cortometraje Mientras me muero, destaca que esta no es una historia que únicamente busque hablar sobre la corrupción que se desarrolló en los años setenta en México con la influencia del Estado, “en ese entonces muy radicalmente con el PRI de los 70, sino también ahora con el maltrato a los periodistas; son temas que siguen y siguen”.

Para Muñoz, “la única razón de hacer una historia del pasado es para hablar sobre el presente. Martín creó un drama muy interesante en su libro donde se habla sobre el momento donde se enquista la corrupción en México y ya no se mueve”

La adaptación de la novela al cine la realizó el director de la mano del escritor Martín Solares, quien “fue muy generoso” con el proyecto. “Él había decidido meterse al proyecto porque quería entender qué pasa cuando trasladas la literatura al cine. Y en ese proceso juntos, él pudo despegarse de su novela y permitirme adueñarme de ella”.

Producida por Mario Muñoz a través de su empresa Voces Imaginarias, en conjunto con Alebrije Producciones y Traziende Films, Los minutos negros tiene en su elenco a Sofía Espinoza, Mauricio Isaac, Carlos Aragón y Enrique Arreola. La cinta será distribuida en México por Videocine y el domingo se proyectará como parte del Festival Mórbido.

