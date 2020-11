FICG 2020: Inicia la fiesta del cine

Con ocho meses de retraso y con una oferta híbrida arranca hoy la edición 35 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) con actividades presenciales en la capital jalisciense y vía digital en la plataforma gratuita FilminLatino y la página de la Universidad de Guadalajara, así como por el Canal 44 de la UdeG.

Con las medidas sanitarias que incluyen el 30 por ciento de aforo en cines, alfombras rojas sin la presencia de público y el uso obligatorio de cubreboca en todas sus actividades, el FICG será inaugurado con The roads not taken, cinta dirigida por Sally Potter con las actuaciones de Javier Bardem, Salma Hayek y Elle Fanning.

El encuentro contará con la presencia de algunos invitados internacionales como Martín Hernández, el diseñador de sonido dos veces nominado al Oscar por su trabajo en las cintas de Alejandro G. Iñárritu Birdman y El renacido; Tim Davies, el orquestador detrás de la música de La la land o Frozen; y Kate del Castillo, quien hablará sobre las mexicanas en la industria del cine en Hollywood.

El público podrá acceder a estas conversaciones de manera gratuita a través del canal de YouTube del festival: www.youtube.com/FICGGuadalajara. Al igual que en la plataforma 3D que desarrolló la Universidad de Guadalajara y que se puede descargar de manera gratuita en la página udg3d.com. Los cinéfilos podrán navegar por un andador cultural, el mercado de cine de Guadalajara y los distintos foros donde se presentarán las conferencias, master class y algunas proyecciones.

Este año el FICG tiene como país invitado a Perú. El festival ofrecerá una retrospectiva con cinco películas de Francisco Lombardi, quien ha adaptado para cine las obras de Mario Vargas Llosa Pantaleón y las visitadoras, así como La ciudad y los perros que podrá verse en el CineForo de Guadalajara.

Como parte de esta alianza, el cinefotógrafo ganador en la Semana de la Crítica de Venecia por la cinta Las niñas Quispe, Inti Briones ofrecerá una master class abrierta al público en las redes del FICG.

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara estaba programado originalmente para desarrollase del 20 al 27 de marzo. Pero unas semanas antes fue declarada la la emergencia sanitaria de la Covid-19 en México, lo que obligó a posponer sus actividades hasta hoy.

Esto permitió que tres películas se añadieran a la competencia por el Premio Mezcal –reconocimiento principal que se otorga al largometraje mexicano ganador de cada edición–: Kokoloko de Gerardo Naranjo; Selva trágica, dirigida por Yulene Olaizola y Tengo miedo torero, del realizador Rodrigo Sepúlveda.

La Competencia Oficial incluye los documentales La vocera, de Luciana Kaplan, Frontera sur del director Raúl Paz-Pastrana. Así como las películas de ficción Corazón de mezquite dirigida por Ana Laura Calderón; Después de ti de José Ramón Chávez; Los lobos de Samuel Kishi, que previamente fue reconocida en el Festival Internacional de Cine Guanajuato; Ni tuyo, ni mía ópera prima de la Sandra Solares, line producer de No se aceptan devoluciones; Ok, está bien... de Gabriela Ivette Sandoval y Yo Fausto de Julio Berthely.

La plataforma gratuita de FilminLatino albergará a partir de hoy un canal dedicado al FICG, donde el público encontrará algunas de las películas que forman parte de la competencia de Largometraje Iberoamericano Documental, además de una selección de Jaime Humberto Hermosillo, quien este año recibe un homenaje póstumo.

FilminLatino también tendrá disponible el canal de Un Festival Mexicano, alianza que realizan los festivales de cine de Guanajuato, Los Cabos, Monterrey, DocsMx y la gira de documentales Ambulante, quienes ante el panorama adverso ofrecerán una selección de títulos que formaron parte de su edición 2020 y que se podrá ver de manera gratuita como Sin señas particulares, ¿Qué las pasó a las abejas?, El secreto del Dr. Grinberg y La noche de la bestia.

Canal 44 de la UdeG será otra sede virtual que albergue la edición 35 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. La programación incluirá cuatro largometrajes, cada uno se transmitirá a las 23:30 horas comenzando el sábado y concluyendo el martes, con títulos como la cinta Cigüeñas y los documentales Semillas contra el despojo, La revo… sing a song of love, Jericajazz. Jazz en tierra mojada.

El FICG realizará este año la novena edición del Premio Maguey, una sección paralela al festival que reconoce las películas con temática LGBT+ y que este año tendrá en su competencia cintas como Ánima, dirigida por Kuno Becker, así como Tengo miedo torero, largometraje chileno basado en la novela homónima de Pedro Lemebel que cuenta con la participación del mexicano Leonardo Ortizgris.

La programación completa de las películas y actividades que forman la edición 35 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara se encuentra disponible en su página de internet y a través de las redes del festival.