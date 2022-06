El reino de Dios arrasa en el Festival de Cine de Guadalajara 

Guadalajara, Jalisco.- La cinta El reino de Dios, dirigida por la mexicana Claudia Sainte-Luce, arrasó en la clausura de la 37 edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), al coronarse con cinco premios Mezcal: Mejor Película Mexicana, Mejor Fotografía para Carlos Correa, Mejor Actor para Diego Armando Lara y Mejor Dirección para la realizadora.

Asimismo, fue reconocida con el premio Mezcal Joven, otorgado por 16 estudiantes de universidades de Latinoamérica y Estados Unidos. Por su parte, Marta Aura fue reconocida con el premio Mezcal a Mejor Actriz, por su participación en Coraje, película que también se llevó el galardón FIPRESCI.

En la ceremonia que se celebró en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, a la que acudieron 950 personas, Carajita, de Silvina Schnicer y Ulises Porra, fue otra de las grandes ganadoras al llevarse cuatro premios en la terna de Largometraje Iberoamericano de Ficción: Mejor Película, Mejor Fotografía para Iván Gierasinchuk y Sergio Amstrong, Mejor Actriz para Magnolia Núñez y Mejores directores.

En la categoría de Largometraje Iberoamericano Documental, los triunfadores fueron Alis, de Care Weiskopf y Nicolás Van Hemelryck, como Mejor Documental; Sempere-Moya y Leire Apellaniz López, por Mejor Dirección de Canto cósmico. Niño de elche; Mejor Fotografía de Para su tranquilidad haga su propio museo, para Víctor Mares; y una mención honorífica para La playa de los enchaquirados, de Iván Mora Manzamo.

El premio FICG Icon fue para Los Tigres del Norte, quienes recibieron el galardón en manos de Estrella Ariza, la directora general del festival.

“Para nosotros es un honor tener la oportunidad de estar al frente a los cineastas y esta organización maravillosa. Todos somos ganadores esta noche de algo en nuestro corazón, los saludamos con mucho cariño y admiración”, dijo Jorge Hernández.





Con esta premiación se clausuró de forma oficial el FICG 37, que concluyó luego de nueve días de actividades, con la proyección del documental “Los tigres del norte: Historias que contar”.

El resto de los ganadores son:

Premio Jorge Cámara, Hollywood Foreign Press Association Award: “Utama”, de Alejandro Loayza Grisi

Premio FEISAL:

-“La Espera”, de Ingrid Valencic y María Celeste Contratti.

-Mención especial a “Mamá”, del cineasta tsotsil, Xun Sero.

Premio FIPRESCI

-“Coraje”, de Rubén Rojo Aura.

Premio Hecho en Jalisco:

-“Escocia no es un banco”, de Carlos Matsuo y Cristian Franco.

Premio Maguey

- Mejor Interpretación: Al ensamble de actores de “Beautiful Beings”, de Guðundur Arnar Guðmundsson

-Premio del Jurado: “Camila saldrá esta noche”, de Inés Barrionuevo

-Premio Maguey Mejor película: “Mi Vacío y yo”, de Adrián Silvestre

Premio Internacional Rigo Mora de Cortometraje de Animación:

-“Ice Merchants”, de Joâo Gonzalez.

-Mención honorífica: “Zoon”, de Jonatan Schwenk

Largometraje Internacional de Animación

-Mejor película internacional de animación: “Nayola”, de José Miguel Ribeiro.

-Mención honorífica: “My Love Affair with Marriage”, de Signe Baumane

Largometraje Iberoamericano de Ficción





- Mejor actor: Nahuel Pérez Biscayart, de “One year, one night”.

-Mejor guión: Alejandro Loayza Grisi, de “Utama”.

-Mejor Ópera Prima: “Utama”, de Alejandro Loayza Grisi

Premio del público:

-“Goya”, de Pablo Orta

Cortometraje Iberoamericano

-Premio al mejor cortometraje iberoamericano: “Adeus, Calon”, de Joâo Borges

Premio de Cine Socioambiental:

-“Holgut”, de Liesbeth de Ceulaer.

Unreal Engine Real-Time Short Film Challenge:

-“Argentina 2050”, de Javier Alitto (Argentina)

-“The Pilgrim, Universo Cartonario”, de Francisco Cherchiara Montero y Gastón Carballal (Argentina

-“Remembrance in the abyss: The artifact”, de Ignacio Santander (Chile)

-“La presa”, de Víctor Manuel Bautista Jiménez (México)

-“Pakal”, de Juan Carlos Galindo (México)

-“El eterno interior”, de Piero Varda (Perú)

-“Final Fight”, de Bruce Souza (Brasil)

-“Nautas”, de Matías Cisternas (Chile)

-“Flores Huecas”, de Daniel Yepes (Colombia – Argentina)

-“Invasión”, de Pablo Andrés Zuñiga Chaves (Costa Rica)