FICM reconoce a Robert Redford

MORELIA.- Robert Redford asistió al decimoséptimo Festival Internacional de Cine de Morelia, donde le fue entregada la presea a la Excelencia Artística por su trabajo como actor, director, productor y fundador del Instituto Sundance.

Ganador del Oscar por su trabajo como director en la cinta Ordinary People, Redford agradeció a la organización por este reconocimiento, el cual fue entregado por primera vez a Alfonso Cuarón el año pasado.

“Estoy muy emocionado y agradecido, significa mucho para mí. Los premios, especialmente este tipo de reconocimientos, me hacen sentir muy tímido, porque simplemente no sé qué hacer o decir. Pero profundamente y de la forma más humilde puedo decir: Gracias”, dijo el director antes de obtener la presea realizada por el artista visual Javier Marín.

Foto: Adolfo López | El Sol de México

Robert Redford recordó que su vínculo con nuestro país viene desde su infancia: “Crecí en una comunidad trabajadora de bajos recursos en Santa Mónica California, y era básicamente una comunidad dominada por mexicanos, algunos eran mis vecinos, jugábamos y nos divertíamos juntos; simplemente éramos amigos”.

“Ese sentimiento de estar rodeado de mexicanos es algo queda muy profundo en tu vida. Y en cierto modo tener la posibilidad de regresar, es muy emocionante para mí por el afecto que le tengo a los mexicanos y a México en general. Obviamente pueden ver por qué estoy tan feliz de estar aquí y es un profundo honor recibir este premio. Así es que nuevamente gracias”, agregó.

Foto: Adolfo López | El Sol de México

Redford también develó una butaca con su nombre, tradición de este certamen. Sin embargo, el FICM lo sorprendió al anunciar que la sala principal del cine donde se desarrolla este encuentro cinematográfico llevará el nombre de Robert Redford, por lo cual el estadounidense de 83 años también develó una placa que será montada en la entrada de este espacio.

El cineasta además presentó una función especial del filme Butch Cassidy and the Sundance Kid, la cual cumple en 2019 50 años desde su estreno. Robert Redford recordó que debido al éxito de esa película, el estudio que la produjo quiso hacer una secuela.

Foto: Adolfo López | El Sol de México

“Pero dije ‘No yo no haré eso. Y por cierto, si van a hacer una secuela, ¿cómo va a ser? ¿No vieron el final de la película cuando salimos corriendo huyendo de los tiros del ejército? ¿No se imaginaron qué pasó? ¿Qué clase de secuela van a tener? No tiene sentido. Así es que no la hicieron”, explicó.

Como parte del homenaje que se realiza a Robert Redford, el FICM también preparó una selección con sus películas All the president's men, Ordinary people y All is lost, que serán proyectadas en los días siguientes

.