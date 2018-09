FICM reconoce trayectoria de Alfonso Cuarón

Roma, la película de Alfonso Cuarón que tras ganar el León de Oro del pasado Festival de Venecia y ser elegida para representar a México en el Oscar y Goya, será exhibida en premier el 24 de octubre en el marco de la 16 edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, además el cineasta mexicano será reconocido con el Premio a la Trayectoria Cinematográfica FICM, que se instituye en este 2018.



Del 20 de octubre con una noche inaugural en la que se exhibirá la película El primer hombre en la Luna de Damien Chazelle y hasta el 28 de octubre tendrá lugar el FICM 2018, en la fiesta fílmica serán homenajeadas figuras sobresalientes del cine nacional e internacional, como el desaparecido realizador michoacano Miguel Contreras Torres, de quien se proyectarán los filmes El padre Morelos, (1942) y El rayo de sur, (1943), en ambas fue el guionista, director y productor.

También se dedicará un espacio al cineasta Dominique Jonard, pionero y referente de la animación cinematográfica en Michoacán, proyectando una selección de sus trabajo y el francés Pierre Rissient, de quien se mostrará la película Cinq et la peau, (1982), así como el documental Gentleman rissient ,(2016) de Benoît Jacquot, Pascal Merigeau y Guy Séligmann.

Ramón Ramírez, relaciones públicas de Cinépolis, Mauricio Maillé, director de Artes Visuales de la Fundación Televisa, Alejandro Ramírez, presidente FICM, Daniela Michel, directora general del FICM, Analila Altamirano, directora de Promoción Cultural de IMCINE, además de Jorge Eduardo Pascual Rubio en representación del Gobierno de Michoacán, coincidieron que “este FICM es el más nutrido en cuanto a contenido audiovisual, se mostrará en competencia y exhibición tanto nacional e internacional, lo que habla que la industria cinematográfica del país y del extranjero está en un buen momento”.

Se anunció que de entre 800 trabajos inscritos quedaron 93 películas en la Selección Oficial de Competencia en la Sección Michoacana, 59 cortometrajes mexicanos, 11 documentales mexicanos, 12 obras michoacanas y 11 largometrajes de cineastas de distintos estados de la República Mexicana.

En la Sección de Largometrajes quedaron Antes del olvido de Iria Gómez Concheiro; Asfixia, de Kenya Márquez; Bayoneta, de Kyzza Terrazas; La camarista, de Lila Avilés; La caótica vida de nada Kadic, de Marta Hernaiz; Leona, de Isaac Cherem; Luciérnagas, de Bani Khoshnoudi; Museo, de Alonso Ruizpalacios; Las niñas bien, de Alejandra Márquez; Olimpia, de José Manuel Cravioto; y El ombligo de Guie’dani, de Xavi Sala.

El jurado que calificará estas cintas, lo preside la escocesa, Lynne Ramsay y le secundan Adele Romanski, por Moonlight de Barry Jenkins ganadoradel Oscar; el mexicano Diego Luna; Carlos García Agraz, de Estudios Churubusco Azteca; Alfredo Loaeza, del Centro de Capacitación Cinematográfica; Alejandro Pelayo, de la Cineteca Nacional; la francesa Julie Bertuccelli; Beki Probst, directora del European Film Market de la Berlinale; Patrice Leconte, Jacques Kermabon, colaborador del Festival de Cannes; Jason Spingarn-Koff, productor de documentales; Michael Rowe, director; Iván Giroud, del Festival Internacional del Nuevo Cine de La Habana; Leo Soesanto, director de la selección de cortometraje de la Semana de la Crítica de Cannes.

Mientras que en la Selección de Cortometraje Mexicano en Línea quedaron 20 cortometrajes, cuyos títulos serán exhibidos desde el próximo 20 de octubre y el que reciba mayores votos, se lleva el premio homónimo. Cabe hacer mención como lo informaron que “los ganadores serán considerados como elegibles para la nominación al Oscar.

MARTIN SCORSESE RESTAURÓ ENAMORADA

La Film Foundation de Martin Scorsese en unión con FICM para hacer posible las funciones especiales de Rosita (1923), de Ernst Lubitsch; Prisioneros de la tierra (1939), de Mario Soffici; y Enamorada (1946), de Emilio Fernández. Esta última, es parte del archivo de Fundación Televisa y fue restaurada en colaboración con la Film Foundation.

TRIBUTO A ALEX PHILLIPS

La 16 edición del FICM rendirá tributo al cinefotógrafo Alex Phillips con un programa de funciones especiales de: Santa, (1931) de Antonio Moreno; La mujer de nadie, (1937) de Adela Sequeyro; Doña Bárbara, (1943) de Fernando de Fuentes; Aventurera, (1950), de Alberto Gout; Subida al cielo (1952), de Luis Buñuel; Sombra verde, (1954), de Roberto Gavaldón; y El castillo de la pureza (1973), de Arturo Ripstein. Más la exposición fotográfica Alex Phillips, constructor de atmósferas, compuesta por imágenes del archivo de Fundación Televisa, se presentará en el marco del festival.

En colaboración con la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, el FICM presentará un programa especial dedicado a tres actrices mexicanas que dejaron su marca en Hollywood: Dolores del Río, Lupe Vélez y Katy Jurado. John Bailey, presidente de la Academia, presentará el programa, que incluye: In Caliente (1933), de Lloyd Bacon; Mexican spitfire (1940), de Leslie Goodwins; y Broken lance (1954), de Edward Dmytryk.

ESTRENOS NACIONALES E INTERNACIONALES

Son 40 estrenos de lo mejor de la cinematografía nacional e internacional que se mostrarán: Perfectos desconocidos, de Manolo Caro; Sonora, de Alejandro Springall; Rencor tatuado, de Julián Hernández; Chivas, de Iván López; y Mi pequeño gran hombre de Jorge Ramírez Suárez. Las cintas extranjeras son: Colette, de Wash Westmoreland; En guerre de Stéphane Brizé; Climax de Gaspar Noé; The happy prince de Rupert Everett; The old man & The gun de David Lowery; Todos los saben de Asghar Farhadi; Beautiful boy de Felix Van Groeningen; The eyes of Orson Welles de Mark Cousins; The front runner de Jason Reitman; The wild Pear tree de Nuri Bilge Ceylan. Y, Shoplifters de Hirokazu Kore-eda, ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cannes,

También se exhibirá un programa del cine mexicano de los años 70: Mecánica nacional (1971) de Luis Alcoriza; El principio (1972) de Gonzalo Martínez Ortega; El rincón de las vírgenes (1972), de Alberto Isaac; La pasión según Berenice (1975) de Jaime Humberto Hermosillo; Canoa (1975) de Felipe Cazals; Los albañiles (1976) de Jorge Fons; y El lugar sin límites (1977) de Arturo Ripstein.

En el programa especial “Premio Jean Vigo”, están las historias Shéhérazade de Jean-Bernard Marlin, y Knife + Heart de Yann Gonzalez, con la presencia de ambos realizadores.

Finalmente se informó que lo mejor del FICM 2018, llegará a la Ciudad de México a través de Cinépolis del 2 al 8 de noviembre y continuará en Cineteca Nacional, 3 y 4 de noviembre; Centro Cultural Universitario, 9 al 11 de noviembre.