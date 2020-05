Fidecine se queda gracias a Cuarón, Iñarritu, Del Toro y comunidad cinematográfica

El Fidecine no desaparecerá. Se trata del Fideicomiso que permite el fomento del cine mexicano independiente y es puntal imprescindible para su desarrollo.

En diálogo extraordinario con la comunidad cinematográfica, el presidente de la Junta de Coordinación Política, de la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo (Morena), en su cuenta de Twitter comunicó que se hará equipo para plantear estrategias que hagan crecer a la industria y que habrá apoyo a los acuerdos del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), que depende de la Secretaría de Cultura.

Los directores Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón, sostuvieron la reunión virtual con los parlamentarios y miembros de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, la Cámara Nacional de de la Industria Cinematográfica, el Instituto Mexicano de Cinematografía, entre otros del gremio.

El diputado federal, Sergio Mayer, agradeció a través de su cuenta de Twitter al diputado Mario Delgado por “aceptar que permanezca el Fidecine y sumarse al reto de fortalecer la cinematografía en México”. Además reconoció el apoyo de la “comunidad artística y cultural por todo su respaldo”.

El encuentro ocurrió un día después de que la diputada Dolores Padierna informó la intención de “eliminar la opacidad y discrecionalidad en el uso de recursos públicos (…) mediante la modificación a 14 leyes y la abrogación de 1 ley, cuya ejecución implica la extinción de 44 fideicomisos”, entre ellos Fidecine.

“Desde hace tiempo, nuestro cine ha sido instrumento y voz de nuestra cultura y embajador de el talento de nuestra gente a nivel masivo y mundial. Ha conquistado espacios internacionales que ya se habían perdido o nos estaban vedados”, escribió Guillermo del Toro a través de su cuenta de Twitter.

“Me sorprende que un gobierno que presupongo de izquierdas ataque las manifestaciones culturales- que, es cierto, no son autónomas porque no han sido protegidas en los tratados comerciales internacionales. Son pocas las herramientas que permiten que sobrevivamos. No son un lujo, como no es un lujo la SRE o cualquier otra secretaria que nos vincula al planeta entero. Como no es un lujo el tener voz y vernos reflejados en pantalla”, escribió el ganador del Oscar por La forma del agua.

Marina Stavenhagen, Vicepresidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), dijo en entrevista con El Sol de México que la desaparición de Fidecine atentaría “contra una industria que con muchísimo esfuerzo se ha ido construyendo a lo largo de los últimos 20 años.

Stavenhagen, quien fuera directora general del Instituto Mexicano de Cinematografía en el periodo 2006-2012, destacó que las producciones que son apoyadas con este fondo dan trabajo a “por lo menos 80 personas en cada rodaje. Con este estímulo arranca toda una cadena productiva importantísima en la industria cinematográfica nacional. Hay muchísimos trabajadores involucrados”.

La guionista y miembro del patronato del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, recalcó que Fidecine es un fideicomiso al que “no se le puede acusar de opacidad ni corrupción, ha sido un fondo auditado, supervisado desde el inicio que además cuenta con una herramienta fundamental y democrática en la selección de proyectos donde la misma comunidad participa”.

Echar atrás este apoyo, dice, dejaría a la comunidad cinematográfica de México “en manos de los grandes productores de contenidos a nivel global poco capaces de producir contenidos independientes nacionales”, con lo que se perdería parte de la identidad nacional en el séptimo arte.

Esta propuesta, añadió, muestra “la evidente falta de coordinación entre unos funcionarios y los legisladores. Porque nos están dando señales totalmente contradictoras. Lo que me preocupa es la evidente falta de claridad en un plan donde en el centro está la cultura como estrategia para el desarrollo de este país, de la democracia y para el desarrollo sostenible”.

Tras el rechazo que personalidades del medio artístico como el productor de Roma, Nicolás Celis; los directores Ernesto Contreras, Natalia Beristáin, Everardo González, Alejandra Márquez Abella y los actores Tenoch Huerta, Giovanna Zacarías y Harold Torres, entre otras personalidades de la industria, se llevó a cabo la reunión parlamentaria que, dijo Mayer, se publicará en redes sociales.





