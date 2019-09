Santo, héroe de la pantalla grande | Filmografía completa

El Santo no solo fue un héroe arriba del ring, sino también en el cine; incluso Rodolfo Guzmán Huerta (el hombre detrás de la máscara plateada) fue miembro honorario de la Asociación Nacional de Actores; en total, filmó 52 películas. Hay quien dice que son tan malas que son indispensables para cualquier cinéfilo.

El Santo se enfrentó a monstruos, zombies, espíritus, marcianos, momias de Guanajuato, doctores psicópatas; narcotraficantes, asesinos de la televisión.

Hizo películas de detectives, espías, westerns, ciencia ficción y terror fantástico (un gran éxito en Japón).

Las dos primeras películas del Santo se filmaron de manera simultánea en Cuba en 1958: Santo vs el cerebro del mal y Santo vs los hombres infernales ante la duda de que fueran a ser un éxito, se realizaron con poco presupuesto y, obvio, con poco cuidado en la filmación que terminó justo un día antes de que Fidel Castro entrara en La Habana declarando el triunfo de la Revolución.

Dentro de la filmografía del luchador Santo en el tesoro de Drácula (1968), dirigida por René Cardona, es una de las películas más importantes del luchador.

Ese filme es el más importante no por su contenido, si no porque se trata de una película rodeada de polémica pues se hicieron dos versiones: una censurada que se distribuyó originalmente para México y América Latina (Santo en el tesoro de Drácula) y, una segunda versión que no fue censurada y soft porn (porno suave) llamada El vampiro y el sexo la cual no fue mostrada al público mexicano hasta 2011.

Pasados treinta años de su producción se encontraron tres copias originales de la versión sin censura en una bodega de la casa productora Cinematográfica Calderón, incluso se exhibió en un festival de cine en Guadalajara, pese a la oposición de El Hijo del Santo para ello, pues no quería dañar la imagen de su padre.

El Santo tuvo 18 directores en su carrera cinematográfica, las película fueron grabadas de 1958 a 1981 y por lo general grababa una película por año. Claro, hay sus excepciones, en 1961 llegó a grabar cuatro: Santo vs. los zombies, Santo vs. el cerebro diabólico, Santo vs. el rey del crimen y Santo en el hotel de la muerte.

Aún hay más, como detalle, casi todas sus películas tenían títulos que imitaban sus encuentros en la lucha, y a pesar de que narrativamente eran muy parecidas, Santo sí cambió bastante de su primera película a la última.

En cada película le doblaban la voz y cada director metía de su cosecha para hablar del pasado misterioso de Santo, o le inventaba una nueva novia que jamás se volvía a saber de ella.

La película Santo en el museo de cera (una de las más exitosas en su carrera cinematográfica) fue filmada en la casa del Indio Fernández en el barrio de Coyoacán en la Ciudad de México.

Santo en la furia de los karatecas de Alfredo B. Crevana es una de las últimas películas del Santo.

Filmada en 1981 poco después de que saliera en cines, Santo se retiró de la lucha libre. Santo aparece acompañado de Tinieblas para enfrentar a una mujer malvada y un grupo de asesinos karatecas.

Otro dato interesante en la filmografía del Santo es que un actor y luchador español, Fernando Osés, que se encontraba en México como refugiado de la guerra civil, cuando llegó a nuestro país conoció el mundo de la lucha libre y comenzó a trabajar con el Santo, convirtiéndose en uno de los mas grandes impulsores de la carrera fílmica del luchador, pues fue de los primeros en pedirle que hiciera películas, por eso salió en los Hombres infernales y El Cerebro del mal de 1958, después escribió una versión de Drácula para el cine del Santo, El barón Brakola de 1965 y protagonizó ocho películas a lado del enmascarado de plata.

Los productores de las películas también tuvieron mucho que ver en la carrera luchística del Santo, quien realmente era rudo, pero tuvo que convertirse en técnico porque un luchador rudo, según los productores, no podía ser un héroe de los niños.

La máscara plateada la elige Santo poco después de elegir su nombre. Santo se hace una máscara barata de piel de cerdo plateada con la ayuda de su amigo Antonio Martínez, una pequeña baratija Cuando el Santo se convirtió en leyenda, hubo quien afirmó que su máscara estaba hecha de genuinos hilos de plata.

FILMOGRAFÍA COMPLETA:

Santo: Infraterrestre (2001) de Héctor Molinar

La furia de los karatecas (1982) de Alfredo B. Crevenna

El Puño De La Muerte (1982) de Alfredo B. Crevenna

Santo vs. El Asesino de la Televisión (1981) de Rafael Pérez Grovas

Chanoc y el Hijo del Santo contra los Vampiros Asesinos (1981) de Rafael Pérez Grovas

Misterio en las Bermudas (1979) de Gilberto Martínez Solares

Santo Y Mantequilla Nápoles En La Venganza De La Llorona (1974) de Miguel M. Delgado

Santo En El Misterio De La Perla Negra (1974) de Fernando Orozco

Santo y Blue Demon contra el Doctor Frankenstein (1973) de Miguel M. Delgado

Santo Contra Los Secuestradores (1973) de Federico Curiel

Santo Contra Los Asesinos De Otros Mundos (1973) de Rubén Galindo

Santo Contra El Doctor Muerte (1973) de Rafael Romero Marchent

Santo Y Blue Demon Contra Las Bestias Del Terror (1972) de Alfredo B. Crevenna

Santo Vs. Las Lobas (1972) de Jaime Jiménez Pons, Rubén Galindo

Santo en Anónimo Mortal (1972) de Aldo Monti

Santo contra la Magia Negra (1972) de Alfredo B. Crevenna

Santo Contra La Hija De Frankestein (1972) de Miguel M. Delgado

El Santo contra las Momias (1972) de Federico Curiel

Santo y El Águila Real (1971) de Alfredo B. Crevenna

Santo y Blue Demon contra Drácula y el Hombre Lobo (1971) de Miguel M. Delgado

Santo En La Venganza De La Momia (1971) de René Cardona

Santo Y Blue Demon En El Mundo De Los Muertos (1970) de Gilberto Martínez Solares

Santo el Enmascarado de Plata y Blue Demon contra los Monstruos (1970) de Gilberto Martínez Solares

Santo Contra Los Jinetes Del Terror (1970) de René Cardona

Las Mujeres Vampiras Asesinas (1970) de Federico Curiel

Santo Frente A La Muerte (1969) de Fernando Orozco

Santo En La Frontera Del Terror (1969) de Rafael Pérez Grovas

Santo Contra Los Cazadores De Cabezas (1969) de René Cardona

Santo Contra Blue Demon En La Atlántida (1969) de Julián Soler

Santo en el Tesoro de Drácula (1968) de René Cardona

Santo Contra Capulina (1968) de René Cardona

Santo Versus La Invasión de los Marcianos (1967) de Alfredo B. Crevenna

Operación 67 (1967) de René Cardona, René Cardona Jr.

Santo En Los Profanadores De Tumbas (1966) de José Díaz Morales

Santo contra los Villanos del Ring (1966) de Alfredo B.Crevenna

Espectro Del Estrangulador (1966) de René Cardona

El Tesoro de Moctezuma (1966) de René Cardona Jr., René Cardona

Blue Demon Contra El Poder Satánico (1966) de Chano Urueta

Atacan Las Brujas (1964) de José Díaz Morales

Santo Contra El Hacha Diabólica (1964) de José Díaz Morales

Santo En El Museo De Cera (1963) de Manuel San Fernando, Alfonso Corona Blake

Santo En El Hotel De La Muerte (1963) de Federico Curiel

Santo Contra El Estrangulador (1963) de René Cardona

Santo Contra el Barón Brákola (1963) de José Díaz Morales

Las Mujeres Vampiro (1962) de Alfonso Corona Blake

Santo contra los Zombies (1961) de Benito Alazraki

Santo contra Hombres Infernales (1961) de Joselito Rodríguez

Santo Contra El Rey Del Crimen (1961) de Federico Curiel

Santo Contra El Cerebro Diabólico (1961) de Federico Curiel

Santo Contra el Cerebro del Mal (1958) de Joselito Rodríguez