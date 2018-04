Filtran primeras imágenes de Tom Hardy como Venom

Luego del lanzamiento del primer avance en febrero pasado de la nueva película de Marvel, Venom, protagonizada por el veterano actor Tom Hardy, difundieron por redes sociales, las primeras imágenes en un breve clip, de cómo luce el personaje.

Fue evidente la queja de los fans, cuando lanzaron el primer "tráiler", pues en ningún momento apareció el simbionte emanado del universo de Spider-Man; las dudas se despejaron en las últimas horas tras la filtración de un video de 8 segundos.

Well holy shit, Venom looks like Venom. pic.twitter.com/rQh5bgmMn4 — MisterBatfleck (@Mister_BatfIeck) 23 de abril de 2018

"Somos Venom", dice el monstruoso personaje mientras el rostro de Eddie Brock (Hardy) desaparece; la película producida por Columbia, Sony y Marvel se estrenará los primeros días de octubre y es dirigda por Ruben Fleischer (Zombieland, Amor a segunda vista, Gangster Squad).

El actor desde su cuenta de Instagram reveló que el tráiler se proyectará formalmente en el marco del CinemaCon, un evento en Estados Unidos que reúne diversas temáticas de la industria cinematográfica.