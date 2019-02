¡La espera terminó! Frozen 2 enloquece con su primer trailer

Disney ha sorprendido a los fans al revelar el primer adelanto de Frozen 2, donde Elsa y Anna regresan con nuevas aventuras, acompañadas de Kristoff y Olaf.

El teaser nos muestra la batalla de Elsa contra el mar, que no será la única que tendrá, pues junto con su hermana, Kristoff y Olaf tendrán ahora que lidiar con lo que parece los efectos del cambio climático, aunque no hay una definición clara sobre lo que tratará la historia.

Foto: Disney

Sin embargo, la segunda parte promete repetir el éxito porque está realizada nuevamente por Jennifer Lee y Chris Buck, mientras en la producción corrió a cargo de Peter Del Vecho.

Y si pensábamos que iba a quedar en el olvido la canción Let It Go, la secuela promete grandes cosas, porque la música está otra vez en manos de Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, dupla que ya se ganó dos Oscar por Frozen y Coco.

Recordemos que Frozen se llevó dos premios Oscar en 2014 como Mejor Película Animada y Mejor Canción Original, además de convertirse en la película animada más taquillera de la historia.

El estreno de Frozen 2 está previsto para el 22 de noviembre de 2019.