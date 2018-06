George Clooney regresa a la dirección con el thriller "Echo"

20th Century Fox y George Clooney han comenzado a entablar negociaciones para que el actor y director estadounidense se ponga al frente de Echo, un thriller de ciencia ficción que cuenta con guion de Christopher MacBride (The Conspiracy), según ha informado Deadline.



La película cuenta con el respaldo de 21 Laps, la productora de Shawn Levy, Dan Levine y Dan Cohen, que recientemente recaudó más de 200 millones a nivel mundial con otro título de ciencia ficción: La llegada (2016).



La historia de Echo se centra en un especialista en drones que de pronto sufre una crisis psicológica. Este trastorno viene provocado por las sospechas que tiene de su amante. A medida que avanzan los acontecimientos, el protagonista comienza a creer que su pareja no es quien parece ser, llegando incluso a preguntarse si ha sido reemplazada por otra persona.



Además de La llegada, la productora 21 Laps se ha encargado de otros títulos de ciencia ficción como Mentes poderosas (The Darkest Minds), que vivirá su estreno en cines el próximo 8 de agosto. Kin, dirigida por Jonathan y Josh Baker, y protagonizada por James Franco, es otro de sus próximos proyectos. El 31 de agosto está previsto su estreno en Estados Unidos.



George Clooney, por su parte, ha dirigido ya seis películas desde que en 2002 se estrenase con Confesiones de una mente peligrosa. A esta película le siguieron Buenas noches y buena suerte, Ella es el partido, Los idus de marzo, The Monuments Men y, la más reciente en 2017, Suburbicon.