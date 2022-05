GIFF: Mexicanos viajan a la 75 edición de Cannes en la que presentarán un programa de 10 películas

Gracias a su estrecha relación con el Festival de Cannes, el Festival Internacional de Cine Guanajuato tendrá presencia en el evento considerado como el más importante del mundo y que se realizará del 17 al 28 de mayo próximos.

En esta edición viajarán cinco realizadores que son apoyados por el GIFF con la finalidad de promover sus respectivos proyectos en el Short Film Corner y de presentarlos ante diversos distribuidores de cine y festivales de todo el mundo.

Te recomendamos: Más cine por favor

Dentro de su participación en la 75 edición de Cannes, se presentará un programa con 10 películas en el Short Film Corner, un espacio dedicado a la venta, exhibición y distribución de cortometrajes del Marché de Cannes, con una selección especial llamada “¡Viva México! Lo mejor de Guanajuato IFF”, películas de realizadores guanajuatenses, entre ellos tres documentales del concurso Identidad y Pertenencia, además de la película ganadora del 12º Rally Universitario y cuatro cortometrajes premiados en pasadas ediciones del GIFF.

La sélection #CannesPremiere est de retour avec 8 oeuvres de fiction de cinéastes reconnus dont on découvre les premières images ! #Cannes2022

-

The #CannesPremiere selection is back with 8 works of fiction by renowned filmmakers whose first images are now available! #Cannes2022 pic.twitter.com/OXVgxrt9H6 — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 10, 2022

Programa "Viva México, lo mejor de Guanajuato IFF"

Al motociclista no le cabe la felicidad en el traje de Gabriel Herrera | Mejor Cortometraje Ficción GIFF 2021.

de | Mejor Cortometraje Ficción GIFF 2021. Papel de Gisela Carbajal Rodríguez | Cortometraje con Mención especial en GIFF 2021.

de | Cortometraje con Mención especial en GIFF 2021. La Colmena de Víctor Jara y Jean Renoir | Mejor Cortometraje Guanajuatense GIFF 2021.

de | Mejor Cortometraje Guanajuatense GIFF 2021. El Torito, la danza del pueblo de Roberto Antonio Salazar | Ganador del Concurso Identidad y Pertenencia GIFF 2021.

de | Ganador del Concurso Identidad y Pertenencia GIFF 2021. Memoria Sumergida de Salvador Ybarra | Segundo lugar del Concurso Identidad y Pertenencia GIFF 2021.

de | Segundo lugar del Concurso Identidad y Pertenencia GIFF 2021. Muerte en Guanajuato de Luis Ernesto Pérez | Ganador del 12º Rally Universitario GIFF 2021.

de | Ganador del 12º Rally Universitario GIFF 2021. Los no nacidos de Christian Cornejo | Ganador Mejor Cortometraje Guanajuatense GIFF 2019.

de | Ganador Mejor Cortometraje Guanajuatense GIFF 2019. Faroles de Juan Pablo Hernández | Ganador del Concurso Identidad y Pertenencia GIFF 2019.

Mexicannes: Nuevos talentos del cine mundial en el GIFF

Como parte de la alianza exclusiva que el GIFF mantiene con Cinéfondation del Festival de Cannes, Sarah Hoch, directora ejecutiva del festival mexicano se reunirá con los 12 cineastas elegidos por Cannes, mismos que luego de su residencia en París, viajarán a Guanajuato para asistir al programa de Residencia MexiCannes, realizado en el marco del GIFF.

Cinéfondation es el área de Cannes que impulsa a los nuevos talentos de la cinematografía, a través de ésta fundación se elige a 12 realizadores calificados como “futuras promesas del cine mundial”, para apoyarlos con asesorías y vinculación con la élite cinematográfica internacional.

GIFF con más alianzas internacionales

Como parte de su compromiso con la promoción de la industria fílmica mexicana, la directora del GIFF, Sarah Hoch, viaja a Cannes para cerrar varias alianzas internacionales que representarán beneficios para los realizadores mexicanos. La presencia del GIFF en Cannes tiene por objetivo impulsar a los nuevos talentos del cine mexicano y a la industria fílmica nacional.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

De esta manera, el GIFF celebra un año más de estrecha relación con el encuentro cinematográfico más prestigioso del mundo: el Festival de Cannes.

¡Sin excusas!

¡Vamos al Cine, Vamos a Guanajuato! #GIFF2019

19-23 SMA

25-28 GTO Cap.@giffmx @IECGuanajuato @imcine @cultura_mx @turismo_sma @guanajuato_cap @SECTURGTO @GtoTurismo @AcademiaCineMx @FilmotecaUNAM @CinetecaMexico @diegosinhue pic.twitter.com/GnnNNepkjW — Sarah hoch (@SarahHochMex) June 27, 2019

Nota publicada en El Sol de León